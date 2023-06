Friulchem si prende cura degli animali e dei loro padroni

A Piacenza ci sono più cani che bambini. Un dato balzato recentemente agli onori della cronaca che conferma la crescita esponenziale del numero di animali da compagnia nel nostro Paese, un fenomeno con risvolti non solo sociali ma anche economici. I dati parlano chiaro: nel 2022 i prodotti per l’alimentazione di cani e gatti hanno sviluppato un giro d’affari in Italia di 2,7 miliardi di euro, con una crescita dell’11,4% sul 2021 in valore, a questo si aggiunge un altro dato significativo: in oltre il 40% delle famiglie italiane è presente almeno un pet. Insomma un ricco mercato con ampie prospettive di svluppo per le aziende del settore. Tra queste c'è Friulchem, gruppo friulano che da oltre 20 anni opera nel comparto della produzione farmaceutica conto terzi (CDMO) in ambito veterinario.

Da azienda di famiglia a player del mercato internazionale

Friulchem nasce dall’idea dell’imprenditore milanese Alessandro Mazzola che decide di unire la sua passione per la farmaceutica a quella del territorio friulano (Friulchem è infatti l’acronimo di Friuli e Chemistry), territorio ricco di opportunità e a cui è molto legato, dato che ha dato i natali alla moglie Ornella. Nel 1996 in Friuli, a Vivaro, Mazzola dà vita all'azienda che dal 2018 è portata avanti dal figlio Disma Giovanni nel ruolo di amministratore delegato sotto la sua guida avviene la quotazione in Borsa nel luglio del 2019. Oggi Friulchem è una realtà internazionale grazie a contatti con le più importanti realtà farmaceutiche globali e nel 2022 ha registrato ricavi delle vendite pari a oltre 34 milioni di euro.

One Health e il ruolo di player di riferimento affidabile nel settore veterinario

“È importante che le aziende siano in grado di sviluppare e fornire soluzioni all’avanguardia", ha dichiarato l’AD di Friulchem Disma Giovanni Mazzola, "anche nell'ottica di dare il proprio contributo all’importante progetto di salute globale, One Health, promosso anche dal Ministero della Salute Italiano, per affrontare grazie a un programma comune le sfide sanitarie già presenti e quelle che si presenteranno in futuro. Dobbiamo porre l’attenzione sulla necessaria collaborazione tra la cura e il benessere degli animali e la salute dell’uomo”. Nel corso degli anni la società ha ampliato il suo campo d’azione e le sue competenze, sviluppando una divisione veterinaria proprio per proporre tecnologie innovative negli ambiti farmaceutico, integratori e additivi, rispondendo ai trend e alle esigenze del mercato, anche grazie al potenziamento del laboratorio R&D interno.

L’innovazione di proprietà Friulchem: FC-Cubes

“La nostra azienda è un punto di riferimento per il mercato veterinario grazie alla sua offerta di soluzioni made in Italy di altissima qualità", ha aggiunto Mazzola, "la tecnologia proprietaria Fc-Cubes® è sicuramente un tratto distintivo della nostra Società, e siamo orgogliosi di poterne implementare la produzione e la diffusione”. L’idea è nata dalla difficoltà di somministrare farmaci per via orale agli animali domestici. Grazie alla sua tecnologia, Friulchem ha sviluppato un metodo di produzione differenziante, che consente di ottenere un prodotto facilmente masticabile per i propri animali domestici. Inoltre, l’attenta selezione degli ingredienti e l’elevato standard qualitativo hanno reso possibile la produzione di una compressa masticabile molto gradita dai cani e dai gatti. Le diverse linee di prodotto permettono di prevenire alcuni problemi fisici e sostenere l’invecchiamento dei nostri amici a quattro zampe.

La crescita attraverso l'M&A

Lo scorso anno Friulchem attraverso la sua controllata FC France ha acquisito il 70% di Arcanatura, società francese specializzata nella cura delle patologie degli animali da affezione come cani e gatti che permetterà un importante sviluppo sul mercato veterinario francese. “Con il rafforzamento finanziario della nostra controllata francese FC France e conseguente acquisizione della Francese Arcanatura, proseguiamo nella nostra strategia di crescita e sviluppo, confermando la nostra volontà di assumere un ruolo sempre più rilevante nel mercato veterinario, sia in Francia che in altri Paesi Europei”.