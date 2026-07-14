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Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per l’acquisto della S.S. Lazio

Angelucci: "Si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose"

Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per l’acquisto della S.S. Lazio
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In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni.

“Si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose.

Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione”.

Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento.

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