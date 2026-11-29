Gli eredi di Giorgio Armani potrebbero comprare un pezzo della maison che hanno ricevuto in eredità. Secondo quanto riferito da Reuters, che cita due fonti vicine al dossier, una parte della famiglia valuta di rilevare una piccola fetta del 15% che il testamento dello stilista, scomparso a 91 anni nel settembre 2025, impone di cedere entro marzo. Un’ipotesi che le ultime volontà del fondatore non contemplavano.

Lo schema che emerge vede L’Oréal nel ruolo di capofila. Il colosso francese, che produce profumi, trucco e prodotti per la pelle a marchio Armani con una licenza valida fino al 2050, sarebbe in trattativa per circa il 10% del capitale. EssilorLuxottica, altro partner storico della casa milanese, si fermerebbe a una quota tra il 2 e il 3%, mentre il restante 2-3% andrebbe proprio agli eredi. A valutare l’acquisto sarebbero la nipote Silvana Armani, 71 anni, alla guida dello stile donna, il nipote Andrea Camerana, 56 anni, consigliere di amministrazione, e Leo Dell’Orco, 74 anni, compagno di una vita dello stilista e responsabile delle collezioni uomo. Sono le stesse figure a cui il testamento ha affidato, insieme alla Fondazione, i diritti di voto: il 40% a Dell’Orco, il 15% a ciascuno dei due nipoti. Lvmh, secondo una delle fonti, al momento è fuori dalla partita. Le trattative sono in corso e un accordo definitivo non c’è ancora. Armani, l’advisor Rothschild, Lvmh ed EssilorLuxottica non hanno commentato, L’Oréal non ha risposto.

Per David Pascucci, analista di Xtb ascoltato da MF-Milano Finanza, quella dei due licenziatari è «una mossa difensiva che consolida le partnership». Già a ottobre gli analisti di Intesa Sanpaolo vedevano L’Oréal ed EssilorLuxottica interessate a un investimento congiunto «per sostenere la famiglia e salvaguardare le licenze». In ballo c’è un gruppo che nel 2025 ha fatturato 2,19 miliardi, con la redditività in crescita, e che secondo le stime raccolte dal quotidiano tra banchieri e consulenti potrebbe valere tra 5 e 10 miliardi: il 15% varrebbe quindi tra 750 milioni e 1,5 miliardi.

La novità rispetto alle indiscrezioni del 19 novembre, che assegnavano a EssilorLuxottica fino al 5%, è l’ingresso diretto della famiglia. All’inizio del mese Reuters aveva riferito che gli eredi guardano alla Borsa più che alla vendita a un grande gruppo e che dividere il primo pacchetto tra più soci serve a tenere aperte tutte le strade. Il testamento chiede di cedere il 15% «in via prioritaria» a Lvmh, L’Oréal, EssilorLuxottica o a un gruppo di pari livello, e prevede poi che dal terzo al quinto anno vada allo stesso acquirente un’ulteriore quota tra il 30 e il 54,9%, oppure la quotazione, comunque entro otto anni. La Fondazione non potrà mai scendere sotto il 30,1% e nel capitale non potranno entrare fondi d’investimento.

Oggi la Fondazione detiene la piena proprietà del 10% della società e la nuda proprietà del restante 90%, il cui usufrutto, cioè voto e dividendi, è ripartito tra gli eredi. Lo stilista ha indicato quante azioni ciascuno dovrà conferire per formare il 15%. Prima del trasferimento l’usufrutto sulle azioni cedute sarà estinto e i compratori avranno la piena proprietà.