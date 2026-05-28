Gucci corre in F1 con Alpine. Nasce l'ecosistema "Racing"

Luca de Meo ha lasciato Renault e l'industria automobilistica lo scorso anno per approdare nel lusso di Kering, ma la Formula 1 è rimasta una delle sue grandi passioni. È quindi naturale pensare che il manager italiano abbia favorito l'accordo annunciato ieri dalla controllata di Kering, Gucci, che diventerà title partner di Alpine. Dal Mondiale di Formula 1 del 2027 la squadra correrà con il nome di Gucci Racing Alpine Formula One Team, con i colori della griffe fiorentina. Per la prima volta un marchio del lusso assumerà, dunque, il ruolo di sponsor principale di una scuderia impegnata a scalare i vertici del circus.

L'operazione rappresenta più di un accordo di sponsorizzazione. Gucci e Alpine parlano apertamente di una piattaforma industriale destinata a evolversi negli anni. Da qui nasce Gucci Racing, un nuovo ecosistema che unirà contenuti, prodotti dedicati, eventi esclusivi e iniziative rivolte ai clienti. La mossa arriva in un momento in cui l'automobilismo vive una nuova età dell'oro. La Formula 1 è diventata un veicolo globale dell'intrattenimento capace di attrarre un pubblico internazionale e ad alta capacità di spesa. Gli ascolti crescono, gli sponsor aumentano e il paddock è uno dei luoghi simbolo dell'incontro tra lusso, tecnologia e lifestyle. Per Gucci significa entrare in uno spazio che garantisce visibilità continua, un accesso diretto ai mercati strategici come Stati Uniti, Medio Oriente e Asia nonché la possibilità di dialogare con nuove generazioni di consumatori senza perdere esclusività.

L'intesa segna anche un ulteriore passo nella contaminazione sempre più stretta tra moda e sport. Negli ultimi anni il lusso ha conquistato il tennis, il calcio, la vela e perfino gli scacchi. Ora tocca alla Formula 1, che diventa il nuovo laboratorio. Con sullo sfondo la figura di de Meo, ex ceo di Renault e oggi al timone del conglomerato del lusso Kering: «La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport, affermandosi come una delle piattaforme di contenuti premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone e continua ad attrarre un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile», ha commentato. Sulla stessa linea l'amministratore delegato del gruppo Renault, François Provost, che di de Meo è stato uno dei più stretti collaboratori per cinque anni.

Il contratto con BWT, attuale sponsor principale, terminerà alla fine della stagione in corso. Alpine e Kering hanno firmato qualche settimana fa un accordo di sponsorizzazione: Brioni, il marchio di sartoria maschile del gruppo, vestirà il management della squadra in alcuni momenti chiave della prossima stagione. Ma il contratto con Gucci offre una visibilità molto più ampia.

Flavio Briatore, executive advisor di Alpine, definisce la partnership un motivo di «grande orgoglio» per la scuderia di Enstone ricordando i progressi ottenuti in pista e il miglior avvio di stagione del team che «ha una storia fatta di scelte fuori dagli schemi». Soddisfatta anche la presidente e ceo di Gucci, Francesca Bellettini secondo cui Gucci Racing «è un'espressione di ciò che siamo e di dove vogliamo portare il brand. E c'è molto altro in arrivo».