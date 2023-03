HostMilano, a Dubai l'ultima tappa del road show internazionale

Corsa finale con tappa a Dubai verso l’edizione 2023 di HostMilano, la piattaforma leader mondiale per le tecnologie, accessori e servizi per l’ospitalità professionale e il fuoricasa, che si terrà in fieramilano dal 13 al 17 ottobre prossimi. L’occasione è stata quella della settimana dedicata al Food&Beverage: all’Emirates Tower la manifestazione è stata presentata a stampa e operatori in un momento in cui il settore sta dimostrando tutta la sua resilienza e il suo ulteriore potenziale di crescita.



Secondo le stime dell’Ufficio Studi ANIMA, infatti, il settore food equipment italiano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4.560 milioni di euro, in crescita del +4,5% sull’anno precedente. Tra i comparti in cui l’Italia è fra i leader mondiali spiccano le tecnologie per la refrigerazione, che sfiorano i due miliardi (1.950 milioni di euro, +5,1% rispetto al 2021) e le macchine e attrezzature per il caffè, che chiudono il 2022 oltre quota mezzo miliardo, 545 milioni di cui più di tre quarti destinati all’export. Le altre tecnologie professionali per il food raggiungono i 233 milioni di euro complessivi, per il 69% dall’export, mentre le macchine per la lavorazione delle carni crescono del +2,5%, attestandosi a 275 milioni.

A livello globale, il Food Service Equipment Market Report 2023 di The Business Research Company prevede che quest’anno il mercato crescerà del +5,9% passando da 34,74 a 36,80 miliardi di dollari. Mantenendo lo stesso tasso di crescita composto, il valore del fatturato mondiale potrebbe raggiungere i 46,29 miliardi di dollari nel 2027. Uno dei principali fattori di sviluppo, afferma il rapporto, è il successo del food delivery che cresce a doppia cifra e che, solo in Europa, chiuderà l’anno a quota 25 miliardi grazie a un +10%.

Host 2023, la vetrina internazionale dell’innovazione

In questo scenario, i produttori italiani ed esteri guardano a Host 2023 come al luogo dove presentare in anteprima le loro innovazioni di prodotto e tecnologiche, come confermano i numeri: sono oltre 1.400 le aziende già registrate e quelle internazionali, provenienti da 44 paesi, rappresentano il 45% del totale. Gli Usa sono tra le aree extraeuropee più rappresentate accanto alla tradizionale forte presenza di produttori europei, in particolare, nell’ordine – oltre che dall’Italia – da Germania, Spagna, Francia, Turchia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

La formula della manifestazione coniuga infatti una panoramica completa sull’innovazione in tutta l’ospitalità professionale con gli approfondimenti verticali nei singoli settori, grazie a un layout in tre macroaree che valorizzano le affinità di filiera tra comparti specializzati: Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta; Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending; Gelato-Pastry; Arredo-Tecnologia e Tavola.

In particolare, i settori del mondo bar e caffè costituiscono insieme il SIC, lo storico Salone Internazionale del Caffè da sempre punto di riferimento internazionale del settore, dove sono presenti al completo tutti i protagonisti italiani ed esteri della filiera di trasformazione. Per quanto riguarda la rappresentatività delle macroaree, a oggi il 51% delle iscrizioni si riferisce a Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta; il 31% a Caffè-Tea, Bar-Macchine per caffè e Gelato-Pastry; il 18% ad Arredo-Tavola.

Incontri e competizioni in fiera

A Host 2023 l’innovazione sarà il filo conduttore anche del grande palinsesto di eventi. In primo piano Smart Label – Host Innovation Award, promosso da HostMilano e Fiera Milano in partnership con POLI.design e patrocinato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale. Il riconoscimento è rivolto a prodotti e soluzioni distintivi per funzionalità, tecnologie, sostenibilità ambientale, etica o risvolti sociali in tre categorie: Smart Label per il contenuto innovativo caratterizzante, Innovation Smart Label per un’innovazione che supera trend consolidati e Green Smart Label per le caratteristiche di ecosostenibilità. Il contest è riservato alle aziende espositrici e le candidature possono essere inviate fino al 30 aprile 2023. Nelle cinque edizioni precedenti queste ultime sono state oltre 790, risultate in 256 prodotti premiati.

Il dibattito ai più alti livelli sulle tendenze e le nuove tecniche per il settore pastry sarà a Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari: “il maestro dei maestri” ritorna dopo il grande riscontro dell’edizione 2021 con il suo hub dedicato alla pasticceria più creativa e innovativa, che ospiterà le dimostrazioni, le degustazioni e i talk di oltre venti tra i più importanti pastry chef della scena internazionale.

La cucina del futuro sarà al centro della Academy FIC – Federazione Italiana Cuochi: masterclass, formazione e incontri istituzionali riuniranno partner, giornalisti, associati e puri appassionati, che affronteranno i temi cardine della ristorazione Made in Italy. Obiettivo: dare seguito alla crescita esponenziale dell’offerta gastronomica sui nuovi scenari di mercato.

Host 2023 sarà anche il palcoscenico di avvincenti competizioni mondiali a cura di FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria): quarta edizione sia per il World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate, in contemporanea con gli Award degli Chef della Panificazione, sia per il Cake Designers World Championship. Al The World Trophy of Professional Tiramisù, presenti anche le Equipe Eccellenze Italiane di FIPGC.

La collaborazione con FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi si concretizzerà durante la manifestazione inel “Laboratorio FIPE” che presenterà buone pratiche, relazioni, incontri, workshop e servizi innovativi dedicati al settore, con l’obiettivo di rispondere alle evoluzioni che impone il futuro in termini di transizione digitale, sostenibilità, competenze: le grandi sfide della ristorazione. Ritorna la partnership con SCA – Specialty Coffee Association che terrà a Host 2023 numerosi eventi a tema.

E va in scena anche la Food-Technology Lounge a cura di ANIMA, l’associazione della Meccanica Varia di Confindustria, un autentico riferimento per le tecnologie Made in Italy per il Food e Ho.Re.Ca. in uno spazio dove conoscere, incontrare, aggiornarsi. Nella Lounge è possibile scoprire le migliori tecnologie alimentari anche grazie alla presenza di EFCEM Italia e alle sinergie con ICIM Group ed Eurovent. Nella nuova edizione 2023, inoltre, la collaborazione con ICE Agenzia arricchirà ulteriormente contenuti e opportunità di business con la presenza di operatori esteri e analisti di settore.

Per la progettazione, un altro ambito in cui HostMilano è sempre più un riferimento, da non perdere i Design Talks, ancora in partnership con POLI.design: seminari di aggiornamento dedicati ad architetti ed esperti del settore ospitalità che approfondiranno le tematiche dell’innovazione sostenibile declinate nel design, i concept e i format. Fitto anche il menu dei seminari FCSI – Foodservice Consultants Society International, tra presentazioni, workshop e tavole rotonde, dove delineare insieme il futuro dell’hospitality anche facendo networking nel contesto informale di un happy hour quotidiano.

Il palinsesto è in continuo aggiornamento e nei prossimi mesi si arricchirà di sempre nuovi appuntamenti mentre prosegue la collaborazione con le più autorevoli associazioni di categoria italiane ed estere, tra le quali APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani e la spagnola AFECH e con un forte impegno a rafforzare il posizionamento attraverso un rilevante piano di comunicazione, presentazioni ed eventi in tutto il mondo e un importante programma Ambassador.

Il programma di presentazioni internazionali Road to Host ha già toccato diverse città del mondo, da Chicago a Toronto, da Abu Dhabi a città del Messico Parigi, Singapore e Dubai e poi Lione, ancora Parigi, Orlando (Florida), Francoforte e Düsseldorf, per ritornare a Dubai alla fine di febbraio.

Per informazioni aggiornate: host.fieramilano.it; @HostMilano