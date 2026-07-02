Intesa Sanpaolo porta l’infrastruttura digitale sulle Region di Google Cloud in Italia ospitate nei data center di TIM

Completato con successo il progetto strategico che abilita sistemi di analisi dei dati di nuova generazione e soluzioni di intelligenza artificiale, consolidando l’infrastruttura di Intesa Sanpaolo tra le più moderne, resilienti e sostenibili del panorama bancario europeo, con basi solide per l’innovazione futura.

Massimo Proverbio: “In questo percorso trasformativo, abbiamo inoltre rafforzato le nostre competenze interne e assunto nuovi colleghi e colleghe altamente specializzati. Oggi ci posizioniamo a livelli di eccellenza assoluta in Europa per soluzioni, innovazione e sicurezza a supporto del business e dei clienti”.

Elio Schiavo: “L’integrazione tra data center, connettività e soluzioni cloud ci ha consentito di gestire una migrazione ad altissima complessità assicurando continuità operativa e performance elevate a conferma ancora una volta dell’eccellenza delle nostre infrastrutture” Raffaele Gigantino: “L'infrastruttura sicura, sostenibile e affidabile di Google Cloud è specificamente progettata per fornire alle istituzioni finanziarie le soluzioni di livello enterprise necessarie per ottimizzare le loro operazioni oggi, creando al contempo quelle solide fondamenta digitali necessarie per accogliere piattaforme di nuova generazione e funzionalità IA avanzate”.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha concluso con successo la migrazione su cloud dei propri sistemi IT core, nell’ambito di un progetto di trasformazione digitale realizzato in collaborazione con TIM e Google Cloud. L’iniziativa, nata per rendere l’infrastruttura IT della banca più veloce, sicura, AI-ready e sostenibile, ha raggiunto e superato i target tecnici previsti.

Avvalendosi delle due region di Google Cloud a Torino e Milano ospitate nei Data Center di TIM, il programma ha consentito il trasferimento sicuro e senza interruzioni di una parte fondamentale dei sistemi IT del gruppo bancario.

Prestazioni elevate grazie a cloud, data center e Connettività di Rete

Oltre 800 applicazioni sono state migrate con successo sull'infrastruttura di Google Cloud e altrettante sono state dismesse all'interno della sede fisica della banca. L'infrastruttura sicura e affidabile e le funzionalità avanzate per i dati di Google Cloud, unite alle prestazioni dei data center, della connettività e alle competenze messe a disposizione da TIM, sono stati i principali abilitatori del programma, che hanno consentito di gestire ingenti trasferimenti di dati con elevati standard di sicurezza, velocità e minima latenza tra ambienti cloud e sistemi preesistenti. L'infrastruttura cloud ha assorbito infatti volumi di carico imponenti, garantendo la continuità operativa del business senza registrare alcun major incident durante le fasi di migrazione.

Determinante anche il modello di governance end-to-end gestito da TIM, che ha permesso di mitigare efficacemente i rischi e garantire il controllo dei costi attraverso un monitoraggio metodico di FinOps.

Massimo Proverbio, Chief Data AI and Technology Officer di Intesa Sanpaolo: “Questa iniziativa ci ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi 2022-2025 e di prepararci alle sfide per il piano industriale 2026-2029. Collaborando con Google Cloud e TIM, abbiamo cambiato tecnologia, ridotto i costi e, allo stesso tempo, posto le basi per costruire Isytech, la piattaforma tecnologica nativa digitale e cloud al servizio di clienti e colleghi di tutto il nostro Gruppo. In questo percorso trasformativo, abbiamo inoltre rafforzato le nostre competenze interne e assunto nuovi colleghi e colleghe altamente specializzati. Oggi ci posizioniamo a livelli di eccellenza assoluta in Europa per soluzioni, innovazione e sicurezza a supporto del business e dei clienti”.

Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM: “Il completamento di questo programma rappresenta un risultato di grande rilevanza per TIM Enterprise, che rafforza il proprio ruolo di partner strategico a supporto della trasformazione digitale del sistema Paese. Portare le infrastrutture core di una grande banca come Intesa Sanpaolo sulle region italiane di Google Cloud, ospitate nei nostri data center, significa garantire controllo, sicurezza e resilienza dei dati. L’integrazione tra data center, connettività e soluzioni cloud ci ha consentito di gestire una migrazione ad altissima complessità assicurando continuità operativa e performance elevate a conferma ancora una volta dell’eccellenza delle nostre infrastrutture. È la dimostrazione della capacità di TIM Enterprise di governare progetti endto-end e di accompagnare imprese e Pubblica Amministrazione in percorsi di innovazione che coniugano apertura tecnologica e autonomia strategica”.

Raffaele Gigantino, Country Manager Italy di Google Cloud: "Nel settore dei servizi finanziari, la modernizzazione dei sistemi core non può prescindere da sicurezza e resilienza. Il successo della transizione dei carichi di lavoro altamente complessi e mission-critical di Intesa Sanpaolo senza interruzioni dimostra come l'innovazione sia possibile con la giusta tecnologia. Le nostre due cloud region a Milano e Torino hanno permesso a Intesa Sanpaolo di soddisfare le proprie esigenze di residenza dei dati. L'infrastruttura sicura, sostenibile e affidabile di Google Cloud è specificamente progettata per fornire alle istituzioni finanziarie le soluzioni di livello enterprise necessarie per ottimizzare le loro operazioni oggi, creando al contempo quelle solide fondamenta digitali necessarie per accogliere piattaforme di nuova generazione e funzionalità IA avanzate".

La trasformazione tecnologica è stata accompagnata da un importante piano di formazione del personale pensato per promuovere una vera cultura cloud-first all’interno dell’organizzazione: sono stati coinvolti oltre 3 mila dipendenti di Intesa Sanpaolo e conseguite più di 170 certificazioni Google Cloud, di cui oltre 60 di livello avanzato. Il completamento di questa fase consolida l’infrastruttura di Intesa Sanpaolo tra le più moderne, resilienti e sostenibili del panorama bancario europeo, creando basi solide per l’innovazione futura. Il successo dell’iniziativa conferma inoltre TIM come partner tecnologico affidabile nelle grandi trasformazioni aziendali, grazie alla capacità di presidiare l’intera catena del valore IT: dalle prestazioni di data center e connettività fino alla gestione strategica e all’orchestrazione end-to-end di progetti ad alta complessità.

Allo stesso modo, sottolinea il ruolo cruciale di Google Cloud come partner cloud affidabile e all’avanguardia per l'IA alla base di questa trasformazione, in grado di fornire l'infrastruttura tecnologica sicura, scalabile e sostenibile essenziale per la modernizzazione di istituzioni finanziarie di rilevanza strategica.