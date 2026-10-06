Ion: ricavi terzo trimestre +7%, Ebitda +28%, leva scende a 6,15 volte. Sinergie in anticipo sui tempi

Crescono ricavi e redditività, scende la leva finanziaria. Ion Platform ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi per 643 milioni di dollari, in aumento del 7% su base annua, e un Ebitda rettificato di 452 milioni (+28%). È quanto si apprende da fonti finanziarie, dopo la presentazione dei conti ai finanziatori. Tutte e tre le divisioni sono in crescita, guidate da Ion Markets (+9,5%).

Negli ultimi dodici mesi l’Ebitda rettificato ha raggiunto 1,78 miliardi, il 28% in più rispetto agli 1,39 miliardi del rifinanziamento. L’utile netto dei nove mesi sale a 363 milioni, da 137. L’83% dei ricavi è contrattualmente ricorrente e il valore complessivo dei contratti è di 8 miliardi, da 7,3.

In calo l’indebitamento. La leva netta scende a 6,15 volte l’Ebitda rettificato, dalle 7,95 di un anno fa (-1,8 volte). Il free cash flow dopo gli interessi, su base annua, è più che raddoppiato a 565 milioni, da 277. Nel 2026 il gruppo ha riacquistato bond e prestiti per 254 milioni, mentre le distribuzioni nette da inizio anno sono scese del 35%, a 409 milioni.

Sul fronte delle sinergie, a un anno dall’avvio del programma tutte le azioni previste sono state avviate, per 365 milioni a fronte di un obiettivo di 357. Il traguardo arriva in anticipo rispetto alla scadenza del quarto trimestre 2026 indicata in fase di sindacazione, e 165 milioni sono già stati realizzati per cassa.

Per i prossimi anni, concludono le fonti, la società prevede un free cash flow di 900 milioni nel 2027 e di 1,3 miliardi nel 2028.