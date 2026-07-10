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Italgas: Moody’s Ratings conferma il rating e migliora l’Outlook a Positivo

Moody's conferma il rating Baa2 e migliora l'outlook da stabile a positivo alla luce delle prospettive delineate nel Piano Strategico 2026-2032

Italgas: Moody’s Ratings conferma il rating e migliora l’Outlook a Positivo
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L’agenzia di rating Moody’s Ratings ("Moody’s") ha migliorato oggi l’Outlook di Italgas S.p.A. (“Italgas”) e della controllata Italgas Reti S.p.A. da Stabile a Positivo, confermando contestualmente il merito di credito di lungo termine di Italgas a Baa2.

Il miglioramento dell’Outlook segue la pubblicazione del Piano Strategico 2026-2032 e riflette le aspettative di Moody’s di un progressivo rafforzamento del profilo finanziario del Gruppo sostenuto dalla crescita delle attività regolate in Italia e Grecia, dalle future aggiudicazioni di gare gas e dalle sinergie derivanti dall’integrazione di 2i Rete Gas, supportando un

potenziale miglioramento del rating nel tempo.

Moody’s evidenzia inoltre la leadership di Italgas nel settore della distribuzione del gas, l’efficienza operativa del Gruppo e la stabilità del quadro regolatorio definito da ARERA.

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