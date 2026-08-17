SuperEnalotto, il Jackpot supera il valore della vincita individuale più alta mai realizzata

Il Jackpot del SuperEnalotto supera quota 210 milioni di euro, oltrepassando per la prima volta il valore della vincita più alta mai realizzata da una sola persona nella storia del gioco di Sisal. Fino a oggi il primato apparteneva al “6” da 209,2 milioni di euro, centrato al Bar Marino di Lodi il 13 agosto 2019 con una schedina da 2 euro giocata in modalità Quick Pick, il sistema che genera automaticamente una combinazione casuale di numeri. Con il Jackpot che oggi supera questa soglia e tocca quota 210,1 milioni si apre quindi la possibilità di stabilire un nuovo record per una vincita individuale.

Questa la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

1 371,1 milioni di euro il 16/02/2023 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote

2 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi

3 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

4 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia

5 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone

6 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (Massa Carrara)

7 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma e Pistoia

8 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta

9 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 - Napoli

10 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania

Mentre il “6” si nasconde ancora due persone hanno centrato 1 punto 5+1 da 298.087,96 euro: la prima giocata è stat effettuata online su Sisal.it; la seconda giocata è stata invece realizzata a Sant’Antonio Abate (Napoli) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Tartaglione situato in Via Roma, 558. Combinazione vincente: 2 – 7 – 16 – 29 – 57 – 84 – J 18 – SS 1. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 13 agosto ha assegnato 507.221 vincite.

Per saperne di più: www.superenalotto.it

Intanto, nell’estrazione n. 228 di domenica 16 agosto è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato grazie a una giocata online su Sisal.it. La combinazione vincente: 4 – 5 – 9 – 15 – 31. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 233 le case assegnate.

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro,così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte è dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L’estrazione è quotidiana a soli 2 euro, e avviene alle ore 20. Per saperne di più: www.vincicasa.it