Luce, Gas e telefonia: da oggi un’unica energia, sempre più Enel

Cos’è Enel Mobile e come funziona

Enel Mobile è una offerta mobile per i clienti Enel luce o gas che prevede 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS inclusi senza costi aggiuntivi ogni mese, con un costo di attivazione di 10 €. Per attivarla occorre avere almeno due forniture Enel luce o gas, di cui una con le offerte Enel Luce e Giga, Enel Gas e Giga o Enel Per Te Luce e Giga. L’offerta mobile rappresenta così un vantaggio aggiuntivo per chi sceglie Enel per l’energia di casa.

L’attivazione è disponibile su tutti i canali Enel: negozi, sito enel.it, app e numero gratuito 140. Chi ha già una sola fornitura dovrà attivare la seconda tra luce e gas; i nuovi clienti dovranno invece sottoscrivere due offerte Enel. Dall’app è possibile controllare in modo immediato traffico dati, minuti e SMS.

Più servizi, più Enel

Con Enel Mobile, chi affida a Enel la gestione di luce e gas può scegliere lo stesso operatore anche per la telefonia mobile. Il vantaggio è concreto: ridurre il numero di fornitori da contattare e avere un riferimento unico per più servizi essenziali.

L’offerta è pensata per famiglie e privati che cercano una soluzione semplice e conveniente per energia e connessione, con condizioni chiare e canali di assistenza facilmente accessibili.

Semplicità e accessibilità

Scegliere Enel significa poter contare su una rete di contatto capillare: oltre 1.500 negozi sul territorio, canali digitali sempre disponibili e un servizio clienti raggiungibile 7 giorni su 7. In questo modo, il cliente può scegliere il canale più comodo per informarsi, attivare l’offerta o ricevere assistenza.

La relazione con Enel offre inoltre accesso a servizi dedicati e ai vantaggi del programma EnelTipremia. Enel Mobile si inserisce in questa proposta integrata, affiancando energia e fibra con un beneficio semplice da riconoscere e utilizzare.

Enel Mobile (Getty Images)

Un’offerta che completa i servizi Enel

Con Enel Mobile, la telefonia entra nella gamma dei servizi Enel e si affianca a energia e fibra. La proposta punta a semplificare la vita del cliente attraverso servizi coordinati, canali accessibili e un punto di riferimento per più esigenze quotidiane.

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150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS inclusi senza costi aggiuntivi ogni mese. Con Enel Mobile aggiungi la telefonia ai servizi luce e gas e hai un unico punto di riferimento per le esigenze di casa.

Verifica i requisiti e scopri come attivare su Enel Luce, Gas e Giga