Malpensa, il primo truck a idrogeno operativo nella Cargo City

Un camion alimentato a idrogeno entra al Pass4Core, il parcheggio sicuro della grande Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa e si ferma in attesa di consegnare la merce destinata agli operatori aeroportuali incaricati della spedizione. È una “prima assoluta” nello scalo dove Gruber Logistics ha utilizzato un truck fuel-cell a idrogeno, effettuando consegne presso gli handler BCube Air Cargo e Alha.

Non è stata una semplice dimostrazione tecnologica, ma un’operazione inserita nei normali flussi della logistica aeroportuale: il veicolo ha effettuato il trasporto della merce e le relative consegne, integrandosi con i processi operativi e digitali dello scalo attraverso i flussi Smart City utilizzati per la gestione delle spedizioni e delle consegne. Iniziativa che rappresenta un ulteriore passo nella sperimentazione di soluzioni a idrogeno applicate alla mobilità e alla logistica aeroportuale di Malpensa.

Portare un veicolo pesante alimentato a idrogeno all’interno della Cargo City significa testare la tecnologia non soltanto su strada, ma direttamente in un ambiente operativo complesso, dove tempi di consegna, accessi, movimentazione delle merci e coordinamento tra diversi operatori devono integrarsi senza interrompere i normali processi aeroportuali. È proprio questo l’elemento centrale dell’operazione: verificare l’impiego dell’idrogeno in un’attività logistica reale, mettendo la tecnologia alla prova nelle condizioni operative di un grande aeroporto internazionale, esperienza che nasce inoltre dall’incontro tra diverse progettualità europee dedicate alla decarbonizzazione dei trasporti.

Gruber Logistics è coinvolta, insieme a Scania, nel progetto europeo Zefes – Zero Emission flexible vehicle platforms with modular powertrains serving the long-haul Freight Eco System, nell’ambito del quale sta sperimentando un veicolo pesante fuel-cell alimentato a idrogeno per il trasporto di lunga percorrenza in condizioni operative reali. Il truck utilizzato a Malpensa porta così l’esperienza maturata nel trasporto stradale nel nuovo contesto. Passaggio che consente di mettere in relazione sperimentazioni sviluppate in ambiti differenti e di verificare come le tecnologie a idrogeno possano essere integrate in filiere logistiche diverse.

L’operazione si inserisce in uno scenario più ampio: costruire a Malpensa un ecosistema dedicato all’idrogeno. In questo percorso, Edison sta sviluppando un progetto che prevede un polo di produzione e distribuzione di idrogeno verde in prossimità del Truck SafePark. L’obiettivo è creare, in prospettiva, un’infrastruttura in grado di produrre idrogeno nel sito e garantire il rifornimento dei mezzi impegnati nelle attività a servizio dell’aeroporto. La disponibilità di un punto di rifornimento direttamente nell’area aeroportuale potrà quindi favorire l’impiego di veicoli a idrogeno nei servizi di trasporto e logistica collegati allo scalo, rafforzando progressivamente l’integrazione tra infrastruttura energetica e mobilità. La mobilità a idrogeno è “zero-emission” e permette un significativo abbattimento delle emissioni, consentendo allo scalo lombardo di compiere un passo fondamentale verso il traguardo del “Net Zero” entro il 2030.

La sperimentazione si inserisce nel quadro del progetto europeo OLGA (hOListic Green Airport), iniziativa finanziata dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea e finalizzata ad accelerare la decarbonizzazione del settore aeroportuale attraverso soluzioni innovative nei campi dell’energia, della mobilità sostenibile e delle operazioni aeroportuali. Sea Aeroporti di Milano partecipa al progetto con un ruolo nelle attività dedicate all’energia e all’idrogeno, lavorando allo sviluppo e alla sperimentazione di soluzioni per la produzione, il rifornimento e l’utilizzo dell’idrogeno a Milano Malpensa. L’esperienza a Cargo City porta così la sperimentazione direttamente sul campo: dalla tecnologia al veicolo, dal rifornimento ai processi aeroportuali, con l’obiettivo di verificare concretamente come l’idrogeno possa entrare nei diversi anelli della catena logistica.