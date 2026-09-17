Mfe, nel semestre in crescita l’utile. Berlusconi: “Ottimisti per il 2026″

Mfe-Mediaforeurope chiude il primo semestre 2026 con numeri che certificano la bontà della strategia industriale del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. L’Ebit adjusted sale a 145,7 milioni di euro, con un miglioramento di 153 milioni rispetto al rosso di 7,3 milioni dello stesso periodo del 2025. Cresce anche il risultato netto adjusted, da 6,9 a 50,5 milioni. I ricavi consolidati si attestano a 2,95 miliardi, contro i 3,14 pro forma di un anno fa, un calo spiegato dalla debolezza del mercato pubblicitario e dall’impatto della Coppa del Mondo Fifa sulle reti concorrenti. Prosegue il rafforzamento di bilancio: la posizione finanziaria netta migliora di oltre 100 milioni, da 959,2 a 857,1 milioni.

«In un mercato estremamente complicato, anche per gli eventi sportivi sulle reti concorrenti, Mfe, grazie a un costante lavoro di spinta editoriale e digitale e alla tempestività nel perseguire nuove efficienze, chiude il semestre con un risultato operativo adjusted di 146 milioni, ben al di sopra delle stime», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, Chairman and Group Ceo di Mfe. «Il contesto pubblicitario si presenta sempre più difficile, con i mezzi tradizionali in difesa e il digitale dominato dalle multinazionali del web», ha spiegato, sottolineando «l’ottima tenuta dei ricavi in Italia, grazie a un’offerta ricca e a una performance straordinaria della nostra televisione».

Berlusconi ha rivendicato anche la rapidità dell’integrazione di Prosieben. «Nel comparto Entertainment, solo nel primo semestre, abbiamo già ottenuto oltre 200 milioni di efficienze, con una velocità doppia rispetto al piano presentato in fase di Opas», ha detto. E ha concluso con fiducia: «Il contesto resta complicato, ma rimaniamo ottimisti sulla chiusura dell’anno e confermiamo le previsioni per il 2026. La nuova dimensione di Mfe continuerà a dare un contributo sempre maggiore».

Il gruppo segnala che agosto, primo mese senza grandi eventi sportivi, ha mostrato segnali di miglioramento, pur prevedendo nel terzo trimestre una flessione contenuta. L’andamento annuale dipenderà dal quarto trimestre.