Nozze Warner Bros-Paramount. A Hollywood nasce Skydance

Harry Potter deve mettere in valigia il costume perché da Privet Drive 4, si prepara a trasferirsi nella sempre assolata Santa Monica. Ieri David Ellison ha infatti consolidato il suo ruolo da Re di Hollywood con l’ufficiale acquisizione da 111 miliardi di dollari della Warner Bros da parte della Paramount. Così, dopo oltre un anno di battaglia con Netflix, una delle principali società di intrattenimento finisce nelle mani del figlio di uno degli uomini più ricchi del mondo.

«Oggi è una giornata storica, non solo per Skydance, ma per l’intero settore» ha dichiarato Ellison. La fusione tra Warner Bros e Paramount ha dato vita a Skydance, un colosso che ha le possibilità di mettere in ombra Netflix e YouTube. Ma è ora che inizia la vera sfida: integrare gli studi cinematografici, con le emittenti televisive via cavo e le attività di streaming, pur dovendo far fronte a un debito enorme.

Skydance ha ora le redini di Hbo, Cbs, Cnn e Mtv, oltre ai franchise di Harry Potter, Batman e Star Trek che, tradotto in numeri, significa ricavi per 65 miliardi di dollari, 53mila dipendenti e oltre 200 milioni di abbonati nel mondo. Ma anche spese enormi di produzione ogni anno, parliamo di circa 30 miliardi di dollari per produrre i film e le serie tv che occupano le televisioni mondiali, come House of the Dragon.

Insomma, ora che la società è ufficialmente sua, Ellison dovrà trovare un modo per ottenere da Skydance i 6 miliardi di risparmi sui costi promessi, continuando al contempo ad attrarre i migliori attori e registi di Hollywood. Dopo anni di tagli ai costi a seguito della fusione tra Discovery e Warner nel 2022, i veterani della Warner si preparano a ulteriori perdite di posti di lavoro per contribuire a ripagare i 50 miliardi di prestiti contratti per finalizzare l’acquisizione.

Ma i debiti non sono l’unica spesa già in programma: per ottenere l’ok sull’operazione con la Warner, Ellison ha infatti firmato un accordo con i procuratori dei 12 Stati che avevano intentato una causa. L’accordo prevede un investimento di 1,5 miliardi di dollari nella produzione di film e serie negli Usa nei prossimi cinque anni, oltre alla promessa di uscire con almeno 30 nuovi film nello stesso periodo.

Nonostante non ci siano ancora certezze sul futuro finanziario di Skydance, che ieri è stata anche bocciata da Fitch, inizia una nuova era per il cinema mondiale.