Mfe stringe sulla nuova Prosieben e Publitalia 80 scommette su Sordo

Mfe stringe la presa su Prosiebensat, la tv private leader in Germania controllata con oltre il 75%. Dopo la nomina a Ceo di Marco Giordani, arriva quella di Nicola Lussana a presidente del board e Ad di Seven. One Media, la concessionaria pubblicitaria di ProSiebenSat.1, con sede a Monaco di Baviera. Nel gruppo Mediaset da oltre vent’anni, Lussana - attuale dg Linea Agenzie di Publitalia ’80 e Ad di Mediamond – avrà il compito di agire sulle leve della pubblicità nella nuova area geografica DACH (Germania, Austria e Svizzera) in cui Mfe opera ora attraverso Prosieben, e che si aggiunge a Italia e Spagna. Lussana si aggiunge alla squadra di manager che da Cologno si stanno trasferendo in queste settimane a Monaco per operare fin da subito nel rilancio del gruppo bavarese. Con Giordani, infatti, nella sede di Unterfohring si è stanziato un team di manager italiani a supporto delle prime linee tedesche su comparti quali la tecnologia, l’innovazione e soprattutto la finanza. Il presidio costruito in Germania in meno di due mesi dalla conclusione dell’offerta su Prosieben è il frutto del lavoro voluto e preparato con urgenza dall’Ad di Mfe, Pier Silvio Berlusconi. Un’operazione che comprende anche un riassetto più globale della pubblicità: entro la fine dell’anno avverrà la fusione di Publieurope all’interno di Mfe Adv. Un «passaggio importante - si legge nella nota di Mfe - per lo sviluppo internazionale del gruppo » che comporterà l’accentramento in Mfe Adv delle responsabilità di alcune funzioni chiave come digital, marketing/operations. Mfe Adv, la concessionaria internazionale del gruppo guidata dal Ceo Stefano Sala, diventa così una sorta di holding. Dal primo gennaio 2026 la società coordinerà sei concessionarie con oltre 1.500 professionisti con sedi a Milano, Madrid, Monaco, Londra e Parigi. Un assetto che, tra broadcaster di proprietà e in concessione, coprirà oltre 10 Paesi europei e un bacino di 300 milioni di cittadini.

Cambiamenti organizzativi anche per Publitalia ’80, di cui Stefano Sala mantiene le cariche di presidente e amministratore delegato, mentre Matteo Sordo

(in foto), già direttore generale Linea Clienti, diventa l’ad commerciale della concessionaria italiana di Media-ForEurope Advertising. Ruolo che si aggiunge a quello di ad di Digitalia ’08 e di vicepresidente di Mediamond.