Al via MFGpt, l'AI generativa di Class

Quanto spesso è capitato di aprire ChatGpt e chiederle qualche informazione e rendersi conto, più tardi, che questa era sbagliata? Quante volte è successo che Gemini mettesse a disposizione dati apparentemente completi, ma ormai superati? I modelli linguistici di grandi dimensioni sono un'arma fondamentale nell'arsenale dell'informazione, ma non ci sono dubbi sul fatto che spesso le fonti primarie utilizzate riasultano non molto attendibili. Con l'idea di cambiare questa situazione e offrire informazioni complete, corrette e da fonti accessibili, MF-Milano Finanza ha lanciato MF Gpt, il primo sistema in Italia di intelligenza artificiale generativa autonoma, realizzato in collaborazione con la controllante Class Editori guidata da Paolo Panerai. Il sistema, ora disponibile per tutti gli utenti registrati, offre un'informazione certificata, che attinge esclusivamente ai contenuti prodotti dai media del Gruppo Class: articoli, rapporti, dati finanzieri, bilanci e così via. Offrendo analisi di mercato chiare e rispondendo ai dubbi degli investitori.

È però bene ricordare che, anche se le fonti sono controllate, nessuna AI è sempre infallibile, possono esserci imprecisioni o contenuti incompleti. Ma soprattutto, la copertura tematica è limitata a ciò che il gruppo editoriale produce e quando lo fa. In questo sta la credibilità della nuova iniziativa.