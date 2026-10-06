NetZero Milan, energia e competitività per il futuro industriale dell’Europa

La transizione verso un’economia net-zero entra in una fase nella quale decarbonizzazione, competitività industriale, sicurezza energetica e capacità di investimento vanno affrontate in modo sempre più integrato e per rispondere a queste sfide Fiera Milano presenta la seconda edizione di NetZero Milan – Expo Summit, in programma dal 20 al 22 ottobre 2026 presso Allianz MiCo. Tre giorni per riunire imprese, istituzioni, investitori, ricerca e innovazione, approfondire le implicazioni che le trasformazioni energetiche, tecnologiche e geopolitiche stanno avendo sulla competitività del sistema industriale europeo e discutere soluzioni tecnologiche,investimenti e politiche per coniugare elettrificazione, sicurezza energetica e sviluppo industriale.

“La transizione energetica è entrata in una fase nuova: non riguarda più soltanto gli obiettivi di decarbonizzazione, ma sempre più direttamente la competitività delle imprese, il costo dell’energia, la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità di attrarre investimenti - spiega Sara Quotti Tubi, Head of Energy & Transportation Exhibitions di Fiera Milano -. In questo scenario NetZero Milan 2026 ha una dimensione e un’ambizione precise con tre giornate di approfondimenti e scenari con esperti e una rete di knowledge partner che coinvolge alcune delle principali realtà italiane ed europee dell’energia, della ricerca e della consulenza. Ma il dato più importante è la volontà di coniugare il confronto sui grandi scenari con le esigenze concrete delle imprese. Per questo abbiamo affiancato ai contenuti un’area espositiva, attività di business matching e una delegazione di 30 buyer internazionali selezionati con il supporto di Agenzia ICE. Vogliamo che NetZero Milan sia un momento di analisi, ma anche un’occasione per generare relazioni, investimenti e nuove opportunità lungo le filiere”.

Nuovo scenario in cui l’energia è tornata ad avere un impatto diretto sulla competitività industriale europea. Le recenti tensioni geopolitiche, dalla crisi nello Stretto di Hormuz alla volatilità dei mercati energetici, hanno riportato al centro d temi come sicurezza degli approvvigionamenti, costo dell’energia ed elettrificazione dell’economia.

Secondo le analisi di ISPI, questa situazione evidenzia quanto l’Europa sia ancora esposta alle dinamiche dei mercati energetici internazionali e come la transizione energetica sia non solo una sfida climatica, ma anche industriale ed economica. Il diesel rappresenta infatti ancora oltre il 40% dei consumi petroliferi europei, contro circa il 20% negli Stati Uniti, mentre il gas continua a influenzare in modo significativo il prezzo dell’elettricità e quindi la convenienza economica dei processi di elettrificazione. Non a caso, nelle ultime settimane il prezzo dell’elettricità in Italia e Germania, spinto dall’andamento del gas, ha superato i 200 euro a MWh. L’Italia si conferma tra i principali Paesi europei per utilizzo del gas, che copre ancora circa il 40% della domanda elettrica. Sul fronte dell’elettrificazione, l’elettricità rappresenta oggi il 23% dei consumi finali energetici, quota ferma da oltre un decennio. Secondo il Pniec dovrebbe salire al 27% entro il 2030 e al 32% entro il 2040; per raggiungere la neutralità climatica sarebbe però necessario arrivare a circa il 55% entro il 2050.

Nello scenario elaborato da Key To Energy, la domanda elettrica italiana è destinata a crescere di circa il 7% entro il 2030 rispetto al 2025 e di oltre il 14% nel decennio successivo. Una crescita moderata, ma accompagnata da un’evoluzione del mix settoriale: a fronte di una domanda industriale stabile, la dinamica dei consumi sarà trainata soprattutto dall’elettrificazione e dallo sviluppo di nuove applicazioni ad alta intensità energetica, come i data center.

Parallelamente, la crescente penetrazione delle fonti rinnovabili e delle Bess (Battery energy storage system, i sistemi di accumulo dell’energia) è destinata a modificare progressivamente gli equilibri del sistema elettrico, riducendo il ruolo della generazione termoelettrica nella formazione dei prezzi contribuendo a stabilizzare il costo strutturale dell’energia elettrica, sempre più prossimo al costo industriale delle risorse impiegate. Evoluzione favorirà nuovi modelli di approvvigionamento e gestione dell’energia e strategie industriali sempre più orientate alla flessibilità, all’ottimizzazione dei costi e alla sostenibilità.

Il programma di NetZero Milan 2026 è articolato in due livelli complementari. Le Opening Session apriranno le giornate offrendo una lettura dei principali scenari economici, energetici e geopolitici che influenzano la competitività industriale. Le 15 Vertical Conference, cui si aggiunge l’Annual Event di Aiget, approfondiranno i temi chiave della trasformazione energetica attraverso il contributo di una rete di knowledge partner come università, centri di ricerca, think tank, società di consulenza e analisti di mercato.

Il 20 ottobre il confronto sarà dedicato alla competitività europea nel nuovo scenario internazionale, con un’analisi delle dinamiche industriali ed energetiche.

Il 21 ottobre Jan Rosenow, professore di Politiche Energetiche e Climatiche presso l’Università di Oxford, Francesco Starace, partner di Eqt Group e Paola Bresesti, managerial advisor presso la Banca Europea per gli Investimenti, saranno coinvolti in una conversazione sulle leve economiche, energetiche e regolatorie necessarie per trasformare la transizione in un processo concreto di cambiamento dei sistemi energetici e produttivi.

Il 22 ottobre NetZero Milan ospiterà una lectio magistralis di Philippe Aghion, Premio Nobel per l’Economia, dedicata al rapporto tra innovazione, politica industriale e obiettivi climatici, a partire dalla teoria della crescita attraverso la distruzione creatrice.

Sono 15 le Vertical Conference dedicate ai principali temi che stanno ridefinendo il rapporto tra energia, competitività industriale, innovazione e investimenti.Organizzate nell’arco delle tre giornate, affronteranno cinque aree strategiche: Energy Demand, Energy Supply, Carbon Offsetting & Hard-to-Abate, Policy & Finance e Transport.

Gli appuntamenti sono realizzati dai Knowledge Partner di NetZero Milan – AFRY, Aurora Energy Research, ECCO think tank, Key to Energy, Politecnico di Milano, pv magazine group, Roland Berger, SDA Bocconi, TEHA-The European House Ambrosetti – e da NetZero Milan in collaborazione con realtà come FSR-Florence School of Regulation, ISPI ETS e il professor Aldo Ravazzi Douvan, Mase - presidente comitato Ocse finanza verde e sostenibile.

Accanto al programma congressuale, NetZero Milan 2026 offrirà un’occasione di incontro tra imprese, fornitori di tecnologie, investitori, istituzioni e stakeholder delle principali filiere della transizione energetica. L’area espositiva e le attività di networking e business matching completeranno l’esperienza dell’evento. Con la community che riunisce operatori dell’energia, dell’industria, della tecnologia, della mobilità e dei servizi.

Main Partner dell’edizione 2026 Amazon e Intesa Sanpaolo, mentre tra i partecipanti figurano realtà come ABB, A2A, Acciona, AECOM, Arup, Bureau Veritas, Daimler Truck, Edison, Enel, Fondazione ICONS, ING Bank, SSE, Yokogawa.

Programma completo e modalità di partecipazione su www.netzeromilan.com