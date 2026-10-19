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Aziende

Niente rete. Microsoft lascia il datacenter di Nscale

Il caso evidenzia il problema che riguarda anche i grandi hub europei: Londra, Parigi e Francoforte, come Amsterdam e Dublino, devono fare i conti con reti sotto pressione, tempi di connessione lunghi e scarsità di siti idonei

Gian Maria De Francesco
Microsoft
epa12488688 Microsoft signage at their corporate offices in Mountain View, California, USA, 28 October 2025. Microsoft is scheduled to release their earnings report at the end of the closing bell on 29 October 2025. EPA/JOHN G. MABANGLO
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La corsa all’intelligenza artificiale si scontra con un ostacolo molto concreto: l’elettricità. Microsoft, guidata da Satya Nadella, ha abbandonato l’accordo per diventare il principale cliente del data center che la britannica Nscale intende realizzare a Loughton, nell’Essex. Secondo il Telegraph, il sito potrebbe non ottenere un allacciamento alla rete prima degli anni 2030.

Il caso evidenzia il problema che riguarda anche i grandi hub europei: Londra, Parigi e Francoforte, come Amsterdam e Dublino, devono fare i conti con reti sotto pressione, tempi di connessione lunghi e scarsità di siti idonei. Per i colossi tecnologici, che devono rendere operativi rapidamente i sistemi per l’AI, attendere anni significa rinviare investimenti e capacità di calcolo. L’Italia può ritagliarsi uno spazio, grazie a nuovi insediamenti e aree da valorizzare, ma la partita si giocherà soprattutto sulla disponibilità di potenza elettrica, sulle infrastrutture e sulla certezza dei tempi autorizzativi.

Nscale, che dipende in larga misura da Microsoft e Anthropic, punta a quotarsi negli Stati Uniti.

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