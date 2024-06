Nvidia supera Microsoft e Apple. È la società che vale di più al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nvidia sorpassa Microsoft e Apple e conquista il titolo di società che vale di più al mondo. La società è salita a Wall Street del 3,7% e arriva a valere 3.332 miliardi di dollari. Nvidiq ha superato i due big della Silicon Valley con un successo dovuto all'intelligenza artificiale.

La crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale ha spinto Nvidia per mesi, un'azienda che meno di due anni fa valeva 300 miliardi di dollari ed era principalmente focalizzata sulla produzione di chip per i videogiochi. A Wall Street, le azioni di Nvidia hanno registrato un incremento del 3.290% negli ultimi cinque anni. Solo dall'inizio di quest'anno, il valore delle sue azioni è aumentato di oltre il 170%, riflettendo l'ottimismo degli investitori verso la nuova tecnologia, per cui i suoi chip sono visti come una risorsa fondamentale.

Attualmente, il boom dell'intelligenza artificiale non suscita preoccupazioni tra gli analisti che non vedono alcun motivo di preoccupazione, dato che la corsa all'intelligenza artificiale è guidata da giganti come Microsoft, Meta, Google, Amazon e Apple, infatti hanno affermato: "Se qualcuno pensa alla bolla tecnologica degli anni 2000 si sbaglia".