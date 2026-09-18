Nwg Padel Evolution celebrato a Roma allo Stadio Olimpico: premio alla carriera per Maxi Sanchez agli Italian Padel Awards

La Notte delle Stelle del Padel ha celebrato NWG Padel Evolution. Lo ha fatto dallo Stadio Olimpico di Roma, dove il progetto è stato raccontato e dove la sua guida tecnica, l’ex numero uno al mondo Maxi Sanchez, è stato premiato nella categoria ‘Legend’. Un percorso internazionale unico quello de ‘El Tiburon’, numero uno al mondo nel 2018, che adesso si mette a servizio della crescita del padel italiano all’interno di un progetto che vuole contribuire alla creazione di una nuova generazione di campioni. L’occasione per una serata indimenticabile e con un profilo internazionale è stata data dagli ‘Italian Padel Awards’, firmati dal Corriere dello Sport Stadio, che hanno riempito di star internazionali, figure federali, addetti ai lavori e personaggi dello sport la tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Una serata che ha visto alternarsi sul palco degli Oscar del Padel campioni assoluti come Paquito Navarro, ex numero uno al mondo, e come Aimar Goñi, uno dei profili più interessanti del panorama mondiale, indicato come uno dei possibili futuri protagonisti del circuito Premier Padel e della Nazionale spagnola. Il Premio a Maxi Sanchez In questo contesto è stato premiato Maxi Sanchez: da un lato per quanto fatto in oltre vent’anni di carriera sui campi di tutto il mondo, arrivando in cima alle classifiche internazionali, dall’altro per la sua visione del futuro che lo sta portando a vivere in Italia e a sviluppare il progetto NWG Padel Evolution. “Sono onorato di ricevere questo premio in un contesto così importante e nell’ambito di un evento di spessore internazionale” - racconta Maxi Sanchez -. “Grazie al progetto NWG Padel Evolution posso coronare uno dei miei sogni sportivi, quello di mettere a disposizione la mia esperienza di atleta per fare crescere i giovani talenti del domani. Un progetto innovativo, che guarda al futuro ma che ha basi solide nel presente. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Rainone per avermi coinvolto in questo percorso così entusiasmante e che consentirà di sviluppare ulteriormente il padel in Italia”. Alla serata erano presenti tutti i principali protagonisti del progetto NWG Padel Evolution, a cominciare da Antonio Rainone, Patron di NWG Padel Evolution e co-fondatore di NWG, e Ariel Mogni, coach del circuito Premier Padel e tra le figure centrali del progetto NWG Padel Evolution. Parliamo del metodo unico in Italia (che nasce all’interno della NWG Arena, il nuovo centro sportivo d’eccellenza in Toscana) promosso da NWG Italia, azienda leader del mercato delle rinnovabili in Italia, che sta portando la propria cultura dell’eccellenza nel mondo dello sport. L’Academy, guidata a livello tecnico da Maxi Sanchez, nasce per creare un punto di riferimento nazionale per club, allenatori e atleti che vogliono crescere attraverso un sistema condiviso di alta formazione. Qui il talento incontra metodo, innovazione e formazione continua. L’obiettivo è ambizioso: creare il primo sistema italiano di allenamento condiviso, capace di unire il padel italiano sotto una stessa filosofia di lavoro. Un modello che permette ai centri sportivi di distinguersi attraverso qualità tecnica, formazione continua, innovazione e cultura della performance. “La nostra ambizione è contribuire alla crescita di una nuova generazione di campioni italiani” - spiega Rainone -. “L’obiettivo è accompagnare almeno due atleti italiani fino all’ingresso stabile nel ranking mondiale, costruendo un percorso tecnico condiviso che parta dai club affiliati e trovi nella NWG Arena il proprio centro di sviluppo. Presentare NWG Padel Evolution di fronte a una platea internazionale e qualificata dà la misura dell’importanza del progetto e delle ambizioni di crescita su scala italiana. Una particolare emozione è stata vissuta durante la premiazione di Maxi Sanchez, un campione, un amico che ha scelto di guidare verso il futuro il movimento del padel italiano”. Il culto della Performance e l’aiuto di AiBall NWG Padel Evolution si propone di instaurare il culto della performance. Al termine di una partita la prestazione non verrà soltanto valutata, ma vivisezionata, così da capire punti di forza e margini di miglioramento dei giocatori. Per questo l’uso della tecnologia e dell’intelligenza artificiale diventa fondamentale all’interno di un percorso di crescita. In questo contesto gioca un ruolo strategico il progetto AiBall: le telecamere posizionate intorno al campo da padel, integrate dall’intelligenza artificiale e da un software dedicato permetteranno di trasformare ciò che avviene in campo in dati, indicatori, elementi utili a individuare i punti di forza, le aree di miglioramento e i progressi del giocatore. Chiaramente, la tecnologia non sostituisce il maestro, bensì ne rafforza il ruolo, mettendo a sua disposizione strumenti sempre più precisi e in grado di fornire informazioni oggettive sulle performance degli atleti. “Con AiBall ogni partita diventa un’opportunità di crescita” – prosegue Rainone -. “L’intelligenza artificiale avanzata acquisisce le statistiche chiave, dalla precisione dei tiri alla durata degli scambi ai modelli di movimento e alle strategie vincenti, e le scompone in informazioni di facile comprensione. Grazie all’integrazione con video intelligenti che evidenziano i punti di forza del giocatore, si potrà capire dove si eccelle e dove ci sono margini di crescita e miglioramento”. Il futuro del Padel Italiano Grande spazio durante gli Oscar del Padel è stato dato anche alla Nazionale Italiana, che ha ricevuto il premio nella categoria ‘Team’, dopo essersi distinta ai Giochi del Mediterraneo con risultati straordinari. E NWG Padel Evolution guarda proprio agli Azzurri per dare forma a una nuova visione del padel italiano e per garantirgli crescita e futuro. Durante gli Italian Padel Awards, nella categoria ‘Ambassador’ sono stati premiati Pierluigi Pardo, uno dei giornalisti più conosciuti del panorama radiotelevisivo italiano, e l’attrice Anna Safroncik, che vedremo nelle prossime settimane tra i protagonisti del talent show di Rai 1 ‘Ballando con le Stelle’. A presentare la manifestazione è stato Alessandro Lupi, volto di Sky Sport per il padel e Content Director dell’evento. Sul palco presente anche il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni.