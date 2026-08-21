Poste pensa pure agli animali

In Italia la cultura delle assicurazioni per animali non è ancora molto diffusa, anche se negli ultimi anni l’interesse ha iniziato a crescere. Ed è proprio partendo da questa necessità che Poste Italiane, all’interno del suo piano per diventare sempre di più una società multiutility, ieri ha annunciato lo sviluppo di un’assicurazione dedicata agli animali domestici, nello specifico a cani e gatti.

Poste Assicura ha infatti sviluppato una linea dedicata agli animali di compagnia, offrendo coperture che spaziano dalle spese veterinarie alla responsabilità civile. Il prodotto «Poste Vivere Protetti» - spiega la società in una nota - «prevede due opzioni principali per chi possiede un cane o un gatto: il rimborso delle spese veterinarie e la copertura per responsabilità civile e tutela legale». Partendo dalle coperture per le spese veterinarie, il piano assicurativo include il rimborso per interventi chirurgici, le spese di ricovero pre e post intervento fino a 30 giorni prima e dopo l’operazione, con un massimale di 2mila euro, e il rimborso delle spese senza intervento chirurgico, che copre le visite veterinarie, gli esami e i ricoveri in caso di malattia o infortunio fino a un massimo di 1.000 euro.

Le polizze di Poste Assicura includono anche servizi di assistenza veterinaria, come la ricerca di cliniche specializzate e farmacie veterinarie e l’organizzazione di una pensione per l’animale in caso di ricovero del proprietario. «In base alla struttura veterinaria scelta, il cliente può beneficiare di una copertura parziale (90% delle spese) se si rivolge a un centro convenzionato, o dell’80%» in caso di ricorso a una struttura non convenzionata.