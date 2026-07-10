Sisal e Naba danno vita a Blink, l’avatar che svela la storia dell’azienda

Contest finale di "Attiva l'Archivio! Diamo volto e voce alla storia", l'iniziativa realizzata da Sisal in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti che è nata nell'ambito delle attività di cura e valorizzazione del Corporate Heritage e sviluppata per rendere più accessibile e coinvolgente il patrimonio custodito nell'Archivio Storico Digitale di Sisal.

Contest innovativo e creativo in cui gli studenti del secondo e terzo anno Triennio in Creative Technologies – indirizzo Vfx e 3D, hanno presentato i sei concept finalisti di character design ideati per dare un volto e una voce al futuro agente AI dedicato alla storia e all'Archivio Storico di Sisal: un personaggio riconoscibile, simpatico e giocoso, pensato per accompagnare i colleghi nella scoperta della storia aziendale e facilitare il primo approccio alla consultazione dell'Archivio Storico Digitale. Marta Sposaro è stata proclamata vincitrice con il personaggio Blink, scelto per diventare l'avatar 3D del progetto: in fase di sviluppo interno, l'agente AI fornirà risposte alle principali domande sulla storia di Sisal e guiderà progressivamente gli utenti nella scoperta e nella consultazione dell'Archivio Storico Digitale. Nei prossimi mesi Blink sarà animato e dotato di una voce, diventando l'interfaccia narrativa attraverso cui gli utenti interagiranno con il nuovo strumento.

L'iniziativa ha rappresentato il naturale sviluppo della collaborazione avviata con NABA nella precedente edizione. Se nel 2025 il lavoro degli studenti si era concentrato sull'esplorazione di nuove modalità di valorizzazione dell'Archivio Storico attraverso l'intelligenza artificiale, l'edizione 2026 ha trasformato quelle intuizioni in un progetto concreto, coinvolgendo gli studenti nella progettazione dell'identità visiva dell'agente AI. Dopo la presentazione del brief e una fase di sviluppo autonomo delle proposte, una preselezione che si è tenuta nel marzo scorso aveva portato all'individuazione dei sei concept finalisti. Il concept vincitore è stato selezionato combinando il voto dei colleghi Sisal, futuri utilizzatori dello strumento, con la valutazione di una giuria esterna per individuare la proposta più efficace sotto il profilo comunicativo, narrativo e progettuale.

Il progetto "Attiva l'Archivio!" è stato avviato nel 2025 e si inserisce nel percorso di sperimentazione di Sisal sulla curatela digitale con l’obiettivo di esplorare il potenziale delle nuove tecnologie, tra cui

l'intelligenza artificiale, per valorizzare e rendere sempre più accessibile il patrimonio custodito nell'Archivio Storico Digitale. L'edizione di quest'anno ha anche beneficiato della collaborazione dell'Innovation Lab dell'azienda.