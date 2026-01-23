TikTok, c'è l'accordo definitivo con gli Usa. Trump: "Contento di averla salvata"

Si apre un nuovo capitolo nella storia di TikTok che annuncia la conclusione dell'accordo che prevede la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori che non siano cinesi. Uno dei più popolari social al mondo, quindi, inizia una strada diversa così come aveva voluto fortemente il presidente americano, Donald Trump, che si era impegnato a salvare sin dal primo giorno della sua presidenza.

Chi sono gli investitori

La piattaforma di social video ha firmato accordi con importanti investitori tra cui Oracle, Silver Lake e la società di investimento emiratina MGX, per formare la nuova joint venture statunitense TikTok. In una nota, viene spiegato che TikTok Usds Joint Venture è stata creata ed è controllata a maggioranza da società americane che controllano, ognuna, il 15%. In questo modo si mette fine a scontri duretati decenni: già nel 2024 il Congresso americano aveva approvato una legge che prevedeva il divieto di TikTok negli Stati Uniti se ByteDance non avesse venduto le sue attività Usa, così da aggirare i timori diffusi su potenziali abusi sui dati dei clienti statunitensi e sull'uso della app per promuovere la narrativa di Pechino.

L'intervento di Trump

Già un anno fa si temeva che l'app sarebbe stata bandita se non fossero stati raggiunti accordi diversi di vendita ma Trump ha salvato la popolare app allungando più volte la scadenza così da concedere più tempo per un'intesa. Nonostante fosse favorevole al divieto di TikTok nel suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti ha poi cambiato idea dopo che l'app lo ha aiutato a vincere le elezioni del 2024. Casa Bianca e Cina, nel settembre 2025 un accordo di principio per vendere le operazioni statunitensi di TikTok a una joint venture, che prende ora vita.

" Sono contento di aver aiutato a salvare TikTok " che sarà ora controllata da " un gruppo di patrioti e investitori ", ha dichiarato Trump sul suo social Truth, ringraziando il suo omologo cinese Xi Jinping "per aver lavorato " con gli Stati Uniti e " aver approvato l'accordo" . TikTok è stata, " insieme ad altri fattori, responsabile del mio buon risultato con il voto dei giovani alle elezioni del 2024 ", ha messo in evidenza Trump.

La nota di TikTok

La nuova versione opererà secondo " garanzie definite che proteggono la

sicurezza nazionale attraverso una protezione completa dei dati, la sicurezza degli algoritmi, la moderazione dei contenuti e le garanzie software per gli utenti statunitensi", ha dichiarato l'azienda nelle ultime ore.