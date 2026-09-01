SuperEnalotto, il Jackpot vale 217,8 milioni

Il Jackpot a disposizione per il concorso del SuperEnalotto di questa sera, martedì 1 settembre 2026 raggiunge quota 217,8 milioni di euro e la caccia al “6” con un montepremi da capogiro continua. Intanto è stata presentata per l’incasso la vincita ottenuta con un “5” pari a 94.285,63 euro durante il concorso n. 112 di martedì 14 luglio. La giocata vincente è stata realizzata a Cava Manara (Pavia) presso il punto vendita Sisal Bar Campana situato in Via Gramsci, 26. La combinazione vincente è stata: 8 – 44 – 49 – 80 – 85 – 88 – J 30 – SS 64.

Questa è la storia di Joe Brando, nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare le sue emozioni e fissare i ricordi in una giornata come tante segnata dalla scoperta della vincita sull’app e l’incredulità destinata a lasciare il posto alla consapevolezza di un momento che difficilmente dimenticherà. Nato e residente nel suo paese d’origine in provincia di Pavia, Joe Brando è pensionato e conduce una vita tranquilla. Tra le sue passioni, quella che lo accompagna da sempre è la pesca, occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta e dedicarsi ai propri ritmi, calmi e riflessivi.

Quando decide di fare una giocata Joe Brando generalmente lo fa da solo - come è capitato il 14 luglio scorso - senza una motivazione particolare e scegliendo lungo il suo percorso una ricevitoria a caso. Non segue rituali scaramantici, non ha oggetti portafortuna e non utilizza sempre la stessa combinazione numerica: preferisce lasciarsi guidare dal destino, scegliendo numeri diversi ispirati da piccoli episodi della quotidianità come racconta: “Non ho mai avuto uno schema nella scelta dei numeri o numeri del cuore. Ogni volta la combinazione che gioco è diversa dalla precedente e non c’è mai stato un motivo particolare dietro la scelta dei numeri”.

La scoperta della vincita è arrivata attraverso l’app, in un attimo di tempo libero dalle sue attività quotidiane: “Ho guardato lo schermo e ho pensato subito che il telefono fosse rotto e avessi visto una combinazione che non fosse la mia. Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo”. L’incredulità è durata qualche minuto e a fugare ogni dubbio è stata la moglie, che ha ricontrollato con grande attenzione insieme al marito l’esito. “Quando anche lei mi ha detto che era tutto vero, ho capito che quella notizia riguardava davvero noi. È stato un momento che non dimenticheremo mai”.

Per il momento la coppia preferisce mantenere la massima riservatezza e vivere questo cambiamento in famiglia. Dopo aver messo al sicuro la ricevuta di gioco in casa, in un luogo ben custodito, Joe Brando, però, ha deciso di avviare subito le procedure per la riscossione. “Non aveva senso aspettare, ho preferito sistemare tutto il prima possibile”. Quanto ai progetti futuri, Brando non parla di grandi cambiamenti, ma di un desiderio coltivato da tempo: concedersi una crociera insieme alla famiglia: “È un viaggio che volevamo fare da tempo che ora possiamo regalarci”. Per il resto, il vincitore non immagina una vita diversa da quella di sempre. “Non cerco altro. Il desiderio più grande è continuare a vivere con serenità, avere meno preoccupazioni e godermi il tempo con le persone a cui voglio bene”.

Invece nel concorso SuperEnalotto n. 139 di sabato 29 agosto, la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “Moreno1” proposto dal titolare Lamon Davide del punto di vendita Sisal Tabaccheria N9, situato in via Montebelluna di Castelfranco Veneto (Treviso), ha realizzato oltre a 3 “Punti 5”, anche 15 “Punti 4”, 20 “Punti 3” e 90 “Punti 2” con una vincita complessiva di 82.915,83 euro. Il sistema, del costo di 504 euro, costruito come cruciverba 8x8 integrale senza Superstar, era suddiviso in 84 quote da 6 euro ciascuna. Ogni cedola vince 987,09 euro. Grande soddisfazione nel punto vendita Sisal Tabaccheria 9, dove sono state assegnate 51 cedole mentre le restanti risultano acquistate nel resto d’Italia, con 8 cedole acquistate tramite conto gioco. La combinazione vincente è stata: 12 – 17 – 45 – 59 – 74 – 77 – J 62 – SS 62. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 29 agosto ha assegnato 460.276 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/