SuperEnalotto: Jackpot a 121 milioni e due vincite da quasi 72mila euro

Continua a salire il montepremi in palio nel concorso di questa sera 14 febbraio mentre due fortunati festeggiano a Gorizia e Leno per aver centrato 1 punto 5

Vola ancora più in alto il Jackpot del SuperEnalotto che arriva a 121 milioni di euro in palio nel concorso di questa sera sabato 14 febbraio perché il “6” continua a nascondersi.

La fortuna però non si ferma così come le vincite perché sono due le persone che festeggiano dopo aver centrato 1 punto 5 da 71.928,31 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Monfalcone, in provincia di Gorizia, presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Trieste,133 e a Sona, in provincia di Verona, presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Riv. 11 Troiani situato in via Trentino, 1.

La combinazione vincente è stata: 1 - 52 - 57 - 71 -76 – 83 - J 37 - SS 3.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 13 febbraio ha assegnato 276.741 vincite. Tutte le informazioni su sito ufficiale superenalotto.it

