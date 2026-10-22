Tecnologie, buyer e filiere a Cibus Tec: Parma capitale del food internazionale

Cibus Tec 2026 non è solamente una fiera che espone macchine ma è soprattutto un punto di osservazione privilegiato su un’industria che sta ridefinendo i propri standard tecnologici, produttivi e competitivi perché restituisce una fotografia precisa di come sta cambiando la manifattura alimentare. Così Parma, dal 27 al 30 ottobre, è il luogo in cui si misura la distanza tra ciò che produce l’Italia e ciò che richiede il mondo e si conferma la capitale del food tech internazionale con 1.300 aziende, il 30% estere, e presenze da oltre 35 Paesi con espositori e buyer che raccontano come l’industria alimentare globale stia attraversando una fase di trasformazione di processi, automazione, digitalizzazione, sostenibilità, sicurezza, efficienza energetica.

Le oltre 450 innovazioni presenti a Fiere di Parma indicano una direzione chiara: la fabbrica alimentare contemporanea è un sistema integrato. Le tecnologie non sono più elementi isolati, ma parti di un ciclo produttivo che deve essere continuo, controllato, tracciabile, igienicamente sicuro e sostenibile. Il trend dominante, Processing Innovation & Efficiency, è la sintesi di questa evoluzione industriale: impianti che riducono i consumi, ottimizzano risorse, aumentano la continuità operativa, migliorano la qualità del prodotto e la stabilità del processo.

Il packaging è l’altro grande fronte come nodo tecnologico che incrocia shelf-life, sicurezza, materiali circolari, riduzione degli sprechi, ispezione avanzata. Qui si vede la pressione normativa europea, ma anche la capacità dell’industria di anticipare scenari in cui sostenibilità e competitività non saranno più alternative.

Robotica e automazione confermano la maturità del settore: sistemi robotizzati, trasportatori evoluti, automazioni per il fine linea, integrazione tra movimentazione, confezionamento e controllo qualità. E la digitalizzazione segue la stessa logica: software, IoT, tracciabilità, manutenzione predittiva, piattaforme collaborative definiscono la fabbrica connessa.

Il Top Buyers Program è poi l’indicatore della domanda industriale globale con oltre 3.000 buyer attesi da più di 90 Paesi, selezionati per ruolo e progetti di investimento, decisori tecnici e manageriali che arrivano a Parma con esigenze precise: packaging, processing, automazione, riempimento, etichettatura, fine linea. La geografia delle presenze (Americhe, Asia-Pacifico, Europa, area Mena-Medio Oriente e Nord Africa, Africa subsahariana) mostra che la modernizzazione dei processi alimentari è un fenomeno globale e si basa su efficienza, sicurezza, qualità, sostenibilità.

Due progetti della manifestazione raccontano poi la capacità di leggere le filiere industriali. Il bakery entra per la prima volta nella piattaforma Cibus Tec come comparto tecnologico completo: impasti, cottura, automazione, ingredienti, fine linea. Settore che in Italia conta oltre 50.000 imprese e guarda con attenzione a digitalizzazione, riduzione degli sprechi, formulazioni innovative. Il beverage, a cui è dedicato un intero padiglione propone soluzioni che coprono tutta la catena tecnologica che sta vivendo una trasformazione profonda, guidata da nuovi consumi, sostenibilità, efficienza energetica e affidabilità degli impianti.

Normative europee, sicurezza alimentare, shelf-life, robotica, AI, logistica, energia, biotecnologie, proteine alternative sono al centro del programma dei convegni che guardano all’applicazione industriale: dal nuovo Regolamento Macchine alla strategia One Health, dalle tecnologie UV alla sostenibilità del vino, dal digital twin per il pomodoro alle startup foodtech. Così Cibus Tec 2026 guarda avanti, oltre la tradizione perché la manifattura alimentare è diventata un’industria complessa, che richiede competenze tecniche, investimenti mirati, integrazione di filiera, capacità di interpretare normative e mercati. Parma, per quattro giorni, diventa il luogo in cui questa complessità si rende visibile. Non è solo una fiera: è un punto di incontro tra domanda industriale globale e offerta tecnologica avanzata. È qui che si capisce come il cibo del futuro verrà prodotto.

Tutte le informazioni su https://www.cibustec.it/it/home/