Chi controlla le infrastrutture di pagamento ha tra le mani un potere enorme. E per Bancomat, quel potere deve restare sotto controllo nazionale ed europeo. È su questa idea che si fonda la strategia presentata dal circuito: trasferimenti istantanei, acquisti senza carta, una rete europea e una stablecoin in euro. «In Europa il 70% delle transazioni di pagamento passa su reti non europee e tredici paesi dell’area euro dipendono interamente da circuiti internazionali» ha spiegato Fabrizio Burlando (in foto), ceo di Bancomat. «C’è un rischio consistente nell’affidare un servizio fondamentale come quello dei pagamenti a infrastrutture che vedano radicati i propri stakeholder in luoghi diversi da quelli nazionali» ha avvertito il presidente Franco Dalla Sega.

Tante le novità del gruppo nel giorno di avvio del Salone dei pagamenti. La prima riguarda Bancomat Pay: dal 2027, grazie all’accordo con Poste Italiane, clienti bancari e postali potranno scambiarsi denaro in tempo reale con il solo numero di telefono, senza Iban né nuove app. Arriveranno anche i pagamenti Nfc nei negozi tramite l’app Bancomat, direttamente dal conto e senza carta. Da ricordare è anche l’alleanza siglata con le società europee Bizum, SIBS-MB WAY, Vipps MobilePay ed EPI che prende il nome di Eurpean network for payments per collegare 130 milioni di utenti in 14 Paesi europei, prima per i trasferimenti tra privati e poi per gli acquisti, attraverso soli circuiti europei.

Il secondo fronte è l’euro digitale, atteso nel 2029. Bancomat e Cbi hanno firmato un memorandum per una piattaforma comune che consentirà alle banche di gestirne i pagamenti, con Nexi come partner tecnologico. Partecipano Intesa Sanpaolo, isybank e Poste, che fornirà anche servizi cloud; Mps dovrebbe aggiungersi a breve.

La novità è però Bancomat Coin, stablecoin emessa da privati e convertibile alla pari con l’euro, distinta dalla moneta della Bce. Alla sperimentazione tecnica hanno partecipato Banca Generali, Mps, Banca Sella, Banco Bpm, Bper, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. Nei test i trasferimenti si sono conclusi in meno di tre secondi, al costo medio di quattro millesimi di euro. L’emissione, prevista a inizio 2027, sarà affidata alla controllata FlowPay. In ultimo c’è l’identità digitale: dal 23 settembre Bancomat sperimenta IT-Wallet, portafoglio italiano destinato a integrarsi nel sistema europeo Eudi Wallet, per conservare sullo smartphone documenti e credenziali e identificarsi anche online.