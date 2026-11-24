Eni rafforza la propria presenza nel Mare del Nord, consolida il presidio energetico nel Nord Europa e aumenta il flusso di dividendi destinato a tornare nelle proprie casse. Attraverso Vår Energi, la controllata norvegese che ha raggiunto un accordo per acquisire gli asset di esplorazione e produzione di ConocoPhillips in Norvegia per 2,5 miliardi di dollari, il gruppo guidato da Claudio Descalzi accelera la crescita industriale e la generazione di cassa. Tanto che Vår Energi ha già alzato da 400 a 450 milioni di dollari la distribuzione prevista per il quarto trimestre, portando a 1,5 miliardi i dividendi complessivi del 2026. Secondo Equita, nelle casse di Eni arriveranno quest’anno circa 920 milioni di dollari, di cui 29 milioni aggiuntivi nell’ultimo trimestre.

L’acquisizione, che presenta un enterprise value di 4,43 miliardi di dollari considerando anche le passività fiscali per 1,4 miliardi, rafforza il ruolo di Vår Energi come principale polo di consolidamento dell’industria petrolifera norvegese: il perimetro comprende 13 giacimenti produttivi, tra cui Greater Ekofisk, Troll e Heidrun, con una produzione complessiva di circa 115mila barili equivalenti di petrolio al giorno, per metà rappresentata da gas naturale. Le riserve accertate e probabili ammontano a 414 milioni di barili equivalenti, cui si aggiungono 101 milioni di risorse contingenti.

L’accordo, che genererà sinergie tra 700 e 1 miliardo, include anche infrastrutture strategiche per il trasporto e la gestione degli idrocarburi, tra cui il terminal petrolifero britannico di Teesside. Un elemento che consente a Vår Energi di rafforzare non soltanto la capacità produttiva, ma anche il controllo sulla filiera energetica.

L’effetto sulla dimensione industriale sarà significativo. Considerando anche la combinazione con BlueNord, annunciata a luglio, la produzione pro-forma del 2026 raggiungerà circa 550mila barili equivalenti al giorno, con un incremento del 26%. Il nuovo obiettivo è mantenere una produzione sopra 500mila barili al giorno fino alla metà degli anni Trenta.