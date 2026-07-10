WINDTRE, parità di genere certificata anche nel 2026: “L’inclusione deve essere misurabile”

WINDTRE rinnova anche per il 2026 la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia. Il riconoscimento conferma l’efficacia delle politiche aziendali di Diversity, Equity & Inclusion, valutate attraverso indicatori misurabili in aree chiave come governance, processi HR, crescita professionale, equità retributiva e conciliazione vita-lavoro.

Per WINDTRE si tratta di un ulteriore passo in un percorso avviato da tempo e in continua evoluzione: dalla Policy di parità di genere al miglioramento dei KPI previsti dallo standard, fino al commitment diffuso per un cambiamento culturale concreto. Nel 2022 l’azienda è stata la prima telco al mondo a ottenere la certificazione di parità salariale dalla EQUAL-SALARY Foundation e la parità di genere continua a essere tra i temi centrali del Piano di sostenibilità. Il riconoscimento si inserisce nel Sistema di Gestione Integrato di WINDTRE, che coinvolge tutte le funzioni aziendali e sostiene la strategia ESG, insieme alle certificazioni attive su qualità, ambiente, energia, sicurezza delle informazioni e gestione dei servizi IT.

“Con il rinnovo della UNI/PdR 125:2022 confermiamo che l’inclusione può e deve essere misurabile, verificabile e pienamente integrata nei processi aziendali” dichiara Cristina Tedeschi, Culture, People Inclusion & Communication Director di WINDTRE. “La parità di genere è un percorso culturale continuo, che richiede responsabilità condivisa, ascolto e azioni quotidiane fondate sul rispetto. In questo contesto è centrale il ruolo del Comitato Guida per la parità di genere, organismo interno che coinvolge le principali funzioni aziendali e si riunisce periodicamente: uno spazio strutturato di confronto e miglioramento, capace di rendere il cambiamento sempre più concreto e condiviso”.

“Le certificazioni rappresentano uno strumento essenziale per trasformare gli impegni in risultati verificabili”, afferma Federica Manzoni, Sustainability & Quality Certification Director WINDTRE. “Il rinnovo della UNI/PdR 125:2022 conferma la capacità di WINDTRE di integrare i principi di equità e inclusione nei sistemi di gestione, nella governance e nei processi valorizzando al contempo la centralità delle persone come motore del cambiamento. È un tassello importante del nostro percorso di sostenibilità, basato su misurabilità, miglioramento continuo e responsabilità diffusa”.

L’impegno di WINDTRE per l’inclusione si estende anche fuori dall’azienda, con iniziative contro violenza, discriminazioni e bullismo, e per un digitale più

sicuro e consapevole: dalal Policlinico Gemelli di Roma al programma di educazione digitale, fino ai progetti con MABASTA! contro il bullismo.