Banca Generali, raccolta e masse al top

Semestre record per Banca Generali, chiuso con profitti netti per 278,7 milioni, in crescita del 39% sullo stesso periodo del 2025, e un utile ricorrente salito del 15% a 291,9 milioni. I ricavi (margine di intermediazione) sono aumentati del 28,4%, a 606,8 milioni. In crescita anche la raccolta e le masse totali, salite al nuovo massimo di 129 miliardi (+13,6%), di cui 121,1 miliardi (+13,7%) relativi ai clienti di Banca Generali e 7,9 miliardi (+12%) relativi alle gestioni istituzionali e ai mandati di advisory con il gruppo Generali. Nel semestre la raccolta netta è aumentata del 47% a 4,4 miliardi. L’istituto ha dunque rivisto al rialzo i target di crescita, prevedendo di chiudere l’anno con una raccolta netta a 7,5 miliardi, a fronte della precedente previsione di 6,5 miliardi.

«Chiudiamo il miglior semestre della nostra storia con una crescita a doppia cifra delle principali voci operative, una raccolta record e masse ai nuovi massimi», ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa, sottolineando la crescita a doppia cifra delle principali voci operative. Prosegue intanto lo sviluppo delle iniziative

strategiche: dalle sinergie con Intermonte al progetto PMI2Change, fino all’insurbanking con Alleanza e alle applicazioni legate all’intelligenza artificiale che vanno a beneficio dell’operatività della rete. Mossa ha inoltre spiegato agli analisti che la raccolta di Banca Generali prosegue il trend positivo anche a luglio e il gruppo si aspetta di superare i 500 milioni di raccolta per questo mese.