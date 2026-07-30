Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 04:37
In evidenzaAggiornato alle ore 04:37
Banche

Banca Generali, raccolta e masse al top

Camilla Conti
Banca Generali verso un anno record
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Semestre record per Banca Generali, chiuso con profitti netti per 278,7 milioni, in crescita del 39% sullo stesso periodo del 2025, e un utile ricorrente salito del 15% a 291,9 milioni. I ricavi (margine di intermediazione) sono aumentati del 28,4%, a 606,8 milioni. In crescita anche la raccolta e le masse totali, salite al nuovo massimo di 129 miliardi (+13,6%), di cui 121,1 miliardi (+13,7%) relativi ai clienti di Banca Generali e 7,9 miliardi (+12%) relativi alle gestioni istituzionali e ai mandati di advisory con il gruppo Generali. Nel semestre la raccolta netta è aumentata del 47% a 4,4 miliardi. L’istituto ha dunque rivisto al rialzo i target di crescita, prevedendo di chiudere l’anno con una raccolta netta a 7,5 miliardi, a fronte della precedente previsione di 6,5 miliardi.

«Chiudiamo il miglior semestre della nostra storia con una crescita a doppia cifra delle principali voci operative, una raccolta record e masse ai nuovi massimi», ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa, sottolineando la crescita a doppia cifra delle principali voci operative. Prosegue intanto lo sviluppo delle iniziative

strategiche: dalle sinergie con Intermonte al progetto PMI2Change, fino all’insurbanking con Alleanza e alle applicazioni legate all’intelligenza artificiale che vanno a beneficio dell’operatività della rete. Mossa ha inoltre spiegato agli analisti che la raccolta di Banca Generali prosegue il trend positivo anche a luglio e il gruppo si aspetta di superare i 500 milioni di raccolta per questo mese.

Banca Generali

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.