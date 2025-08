Banca Ifis consolida i profitti e si lancia nel risparmio gestito

Banca Ifis consolida la redditività dopo il successo dell'Opas su Illimity ed entra nel mercato del risparmio gestito. Nel primo semestre l'istituto ha riportato un utile netto consolidato di 93,7 milioni di euro, al netto dei costi straordinari legati all'Opas, in linea con i 93,6 milioni dello stesso periodo del 2024. Il dato, spiega il gruppo, «è dovuto alla positiva performance commerciale, alla resilienza del business Npl e all'operato dell'attività del comparto finanza proprietaria, in un contesto caratterizzato da tassi di interesse decrescenti ed elevata volatilità». Il margine di intermediazione si è attestato a 351 milioni, in calo rispetto ai 374,5 milioni del primo semestre 2024, «per via dell'evoluzione

meno favorevole dei tassi di riferimento». I ricavi sono stati pari a 173,1 milioni nel Commercial & Corporate Banking (da 176,5) e a 156,6 milioni nel settore Npl (da 160,3), mentre il comparto finanza proprietaria ha contribuito con 37 milioni (da 33).

«La revisione strategica delle attività di Illimity e delle sue controllate è già stata avviata, con l'obiettivo di progettare un nuovo perimetro industriale capace di creare valore per tutti», ha dichiarato il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio aggiungendo che «l'integrazione tra due realtà altamente complementari rappresenta un'ulteriore opportunità per rafforzare il nostro posizionamento competitivo». Quanto ai write-off su Illimity, «saranno importanti ma in linea con il prezzo pagato e con i target annunciati a inizio gennaio», ha spiegato l'ad Frederik Geertman. Sui tempi dello spin off degli asset non core, «non ci affretteremo a fare vendite forzate». Geertman ha confermato che Illimity verrà consolidata nei conti del terzo trimestre, mentre la due diligence richiesta dalla Bce sarà completata entro l'anno. «Confermiamo le sinergie

di costo e di ricavo generate dalla transazione, con un dettagliato progetto di esecuzione che è già partito», ha evidenziato.

Ifis ha anche finalizzato l'acquisizione del 100% di Euclidea Sim, attiva nella gestione del risparmio. «Dopo oltre quarant'anni di credito alle imprese del made in Italy, con il marchio Fürstenberg daremo nuovi servizi di gestione patrimoniale agli imprenditori e alla clientela, sia retail che corporate», ha spiegato Fürstenberg Fassio. «La nostra offerta sarà competitiva, sicura e smart», ha proseguito il presidente.

«Il dividendo 2025 sarà sostanzialmente in linea con quello del 2024 in termini di esborso di cassa, ma saremo più precisi nel terzo trimestre»,

ha affermato Geertman anticipando che «la politica dei dividendi non cambia e mantiene un approccio molto market friendly e attraente». Banca Ifis pagherà, come è ormai sua tradizione, un acconto sul dividendo a novembre.