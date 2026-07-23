Euro, la Bce svela le nuove banconote: da Leonardo da Vinci a Beethoven, come saranno

L’Euro si prepara al restyling. La Banca Centrale Europea (Bce) ha presentato le proposte per il nuovo design della banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro dando la possibilità ai cittadini europei di esprimere il proprio parere con una vera e propria votazione online. Le proposte di design si basano su due temi diversi chiamati “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli” – e sui motivi associati scelti per illustrarli.

“È il momento di rinnovare”

“Dopo vent’anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere”, ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, come si legge sulla pagina dedicata sul sito della Banca centrale europea. “Le nostre banconote in euro avranno presto un nuovo look! Grafici di tutta Europa hanno re-immaginato il possibile aspetto delle banconote in euro e una delle loro proposte diverrà il nuovo disegno della prossima serie”.

Quali sono le proposte

Le proposte che hanno ottenuto l’approvazione per essere poi votate dai cittadini sono il risultato di un concorso di design a livello Ue dopo un’attenta selezione con oltre 1.200 candidature da parte di grafici, 25 dei quali sono stati invitati a presentare proposte di design per uno o entrambi i temi. Successivamente, una giuria indipendente formata da 21 esperti provenienti da settori diversi tra cui comunicazione, grafica, neuroscienze e storia, ognuno dei quali è stato nominato da una banca centrale dell’area euro, ha infine selezionato dieci proposte di design.

Nel dettaglio, se dovesse passare la linea dedicata alla “Cultura europea”, sui vari tagli delle banconote vedremo protagonisti della Storia conosciuti in ogni angolo di mondo: da Maria Callas il cui volto potrebbe apparire sulle banconote da 5 euro a Beethoven per i 10 euro; 20 euro omaggiano Maria Curie, 50 euro Miguel de Cervantes e 100 euro dedicate a Leonardo da Vinci. Il taglio più grande, da 200 euro, per il volto di Berha Von Suttner, premio Nobel per la Pace.

Qualora, invece, dovesse avere la meglio la tematica dedicata a “Fiumi e uccelli”, le raffigurazioni sarebbero totalmente diverse e basate sul corso dei grandi fiumi europei, dalla sorgente fino allo sbocco sul mare, con la rappresentazione di un picchio muraiolo. Sull’altra “faccia” delle banconote sarebbero raffigurate alcune delle più importanti istituzioni dell’Ue: dalla stessa Bce al Parlamento, dalla Commissione alla Corte di giustizia e così via.

Quando entreranno in circolazione

Fino al 21 settembre i cittadini potranno esprimere il loro parere: successivamente, il Consiglio Direttivo Ue sceglierà il nuovo design delle banconote entro il 2026 basandosi sia sulla relazione della giuria del concorso di design, su una valutazione tecnica e sui risultati dei sondaggi. Prima di vederle in circolazione, però, passerà ancora qualche anno (non è specificato quando).