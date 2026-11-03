Intesa avanza su Mps, offerta dal 23 novembre

Intesa Sanpaolo avanza ancora sul percorso autorizzativo per la scalata a Mps. Ieri il gruppo guidato da Carlo Messina ha ottenuto le autorizzazioni relative all’offerta da 31,4 miliardi, in particolare si sono conclusi con successo 49 procedimenti amministrativi in 29 diverse giurisdizioni. L’offerta pubblica di acquisto e scambio è ora al vaglio della Consob, il cui via libera è atteso tra il 9-10 novembre, per poi dar inizio al periodo di adesioni probabilmente nella settimana del 23 novembre. Il gruppo ha già comunicato alla Commissione presieduta da Guido Stazi di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e quindi sono scattati i 10 giorni entro i quali l’Autorità procederà all’approvazione del prospetto dell’offerta.

Ora si prospetta un calendario piuttosto fitto: dopo la pubblicazione del prospetto, Mps dovrà esprimersi sul documento al più tardi il giorno precedente l’avvio del periodo di adesione, ragionevolmente atteso nella settimana del 23 novembre. Intesa Sanpaolo, in sintonia con Borsa Italiana, avrà tra i 5 e 10 giorni per dare avvio al periodo di adesione all’offerta. Ci saranno poi le decisioni dell’Antitrust, che ha avviato nelle settimane scorse l’istruttoria sull’operazione, e a seguire il Golden Power. Lo stesso Messina, riguardo al responso dell’Autorità per la concorrenza, la scorsa settimana aveva detto di aspettarsi «ragionevolmente entro la fine di novembre che si completi il percorso».

Intesa Sanpaolo, intanto, alzerà oggi il velo sui risultati finanziari dei primi nove mesi dell’anno. Il consiglio d’amministrazione della banca, oltre a prendere in esame i risultati, dovrebbe definire anche la delibera sull’accordo del dividendo a valere sui risultati del 2026.

Gli analisti di Barclays confermano il giudizio «Overweight» su Intesa Sanpaolo, con un prezzo obiettivo di 7,70 euro (ieri in Borsa il gruppo ha chiuso in rialzo dell’1,09% a 5,95 euro). In vista dei conti, gli esperti stimano per il terzo trimestre un utile netto di 2,45 miliardi e ricavi per 6,97 miliardi, con un margine di interesse in crescita del 5% a 3,87 miliardi. La banca guidata da Messina dovrebbe così superare gli 8 miliardi di utili nei nove mesi. Per l’intero 2026 Barclays stima profitti per 10,19 miliardi, numeri che pertanto prevedono per l’istituto di Ca’ de Sass una sostanziale tenuta della redditività.