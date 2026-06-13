Intesa, il bonus ai Professional

Ha superato l'83,7% l'adesione al Piano di Incentivazione a Lungo Termine Lecoip 2026-2029 di Intesa Sanpaolo, rivolto a circa 64mila persone del perimetro Italia dell'istituto con qualifica Professional. Il Piano, a partecipazione volontaria, consente ai dipendenti di condividere i risultati del gruppo bancario e si conferma uno strumento di partecipazione diffusa in linea con i principi di inclusione dell'istituto, offrendo a tutti i dipendenti la possibilità di diventare azionisti e di contribuire alla creazione di valore nel tempo. L'iniziativa prevedeva l'investimento del welcome bonus da 1.500 euro in uno strumento di remunerazione di lungo periodo che garantisce la copertura degli oneri fiscali e un capitale minimo netto di 2.

200 euro, con un apprezzamento minimo del 10% al raggiungimento

degli obiettivi Esg, relativi ai campi ambientali, sociali e di governance. Il Piano 2026-2029 è stato elaborato con il contributo di circa 60 mila persone del gruppo.