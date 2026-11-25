Arrivano le prime adesioni all’offerta di Intesa Sanpaolo su Mps. Si tratta di un pacchetto molto limitato, dello 0,03% del capitale, ma non è indicativo nell’ambito di un periodo di adesione che è partito ieri e si prolungherà fino al 22 gennaio. Il clou della partita, come spesso accade in Opas simili, si gioca nell’ultima settimana, nella quale solitamente i fondi d’investimento e i retail concentrano le adesioni anche per provare a spingere l’offerente a un ulteriore rilancio, anche se il gruppo guidato da Carlo Messina ha già detto di non essere disposto a ulteriori ritocchi a un’offerta che - tra cash e azioni - vale già 31,4 miliardi di euro. Il prezzo delle azioni di Banca Mps è «attualmente in linea con le condizioni offerte», spiegano gli analisti di Kepler che invitano ad «accettare l’Opas».

Attualmente, per i soci senesi ci sono sul piatto 1,66 azioni di Intesa Sanpaolo e 1,25 euro per ogni titolo di Mps portato in adesione. Il premio offerto agli azionisti è del 15,3% rispetto ai valori di Mps del 5 giugno, vale a dire l’ultima seduta di Borsa prima del lancio dell’offerta avvenuto l’8 giugno. Si parte da un pacchetto di adesioni dei grandi azionisti di Siena - più o meno annunciate dopo il rilancio da 0,25 euro cash dello scorso ottobre - che è intorno al 35%. L’obiettivo minimo di Ca’ de Sass, però, è di raggiungere il 66,67% del capitale per rendere efficace l’offerta, significa che un altro 30% abbondante dovrà essere conquistato sul campo. Una quota del 90% consentirà l’esercizio del diritto di acquistare le azioni rimaste sul mercato, il cosiddetto squeeze out, e di procedere all’eventuale delisting. Per gli analisti di Equita, che svolge il ruolo anche di advisor di Intesa Sanpaolo, l’operazione presenta diversi «elementi di valore per gli azionisti Mps, sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello industriale».

Intanto, su un altro fronte del risiko bancario, ieri si è tenuto il consiglio d’amministrazione del Banco Bpm che ha avuto al centro la proposta di aggregazione del suo primo azionista Crédit Agricole (29,6%), che vorrebbe unire Piazza Meda con le sue attività italiane. Il board ha definito gli advisor che assisteranno la banca nella valutazione dell’operazione. La scelta è caduta su Goldman Sachs, Citi e Legance. Mentre per quanto riguarda le parti correlate il gruppo guidato da Giuseppe Castagna si avvarà del supporto di Barclays e Chiomenti.