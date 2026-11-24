Finito il confronto sui progetti industriali alternativi, da oggi si entra nel vivo dell’operazione pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo su Mps. Oggi si apre il periodo di adesione che resterà aperto fino al 22 gennaio. Sul piatto ci sono 1,66 azioni di Intesa e 1,25 euro per ogni titolo di Rocca Salimbeni portato in adesione alla proposta. In tutto, un’operazione da 34 miliardi di euro.

La soglia di efficacia indicata dal gruppo guidato da Carlo Messina (che ieri ha staccato dividendi per 3,8 miliardi) è del 66,67% del capitale, che ha l’obiettivo di arrivare poi al delisting da Piazza Affari di Mps. Non sarebbe corretto dire che l’operazione è già a segno, tuttavia Intesa parte da una base piuttosto solida di sostenitori emersa durante l’assemblea dei soci di Mps che ha bocciato a fine ottobre i piani alternativi su Banco Bpm e Banca Generali dell’amministratore delegato di Siena, Luigi Lovaglio. Messina parte già da grandi azionisti che, quando non hanno esplicitamente espresso parere favorevole per la sua offerta, quanto meno hanno manifestato un’apertura. La più esplicita è stata Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, che è prima azionista dell’istituto senese con il 17,6%. Anche il gruppo Caltagirone - socio con 12,66% - è tendenzialmente pro Intesa, ma non ha ancora espresso una posizione formale di adesione all’offerta pubblica. E poi c’è un gruppo di soci che comprende Edizione dei Benetton (con l’1,45% del capitale), i fondi Goldstone e Praude che insieme hanno fra il 2 e il 3% del capitale che dovrebbero anche loro aderire all’Opas. In totale, si tratta di un pacchetto di azionisti che pesa al 34-35% del capitale di Mps, un altro 30% abbondante però andrà conquistato sul campo tra fondi di investimenti e retail. In questa categoria spiccano giganti come BlackRock, Vanguard e Norges che messe insieme valgono più del 10% del totale. Da non dimenticare anche la presenza pubblica, con il ministero dell’Economia che ha ancora in mano il 4,8% di Mps. È probabile che la massa dei fondi non si muova se non nelle battute finali, così come avvenuto in altre offerte recentemente andate in porto come quella di Poste Italiane su Tim. Il fenomeno è legato alla speranza di ottenere un nuovo rilancio, anche se per il momento Intesa non sembra disposta a farne di ulteriori. Se dovesse andare in porto, all’Opas seguirà la cessione di 635 filiali di Mpa a Unipol che procederà a fonderle con Bper Banca. Probabile ci sia poi un ulteriore pacchetto di sportelli da cedere, per il quale è in pole position Unicredit. Ieri, intanto, Mps (che ingloba Mediobanca) ha incassato il miglioramento dei rating da parte di Moody’s. Nel dettaglio, l’agenzia americana ha alzato il merito di credito sui depositi a lungo termine da «Baa1» ad «A3» e quello sul debito senior da «Baa3» a «Baa2», grazie al rafforzamento patrimoniale e finanziario.