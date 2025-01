Intesa Sanpaolo e Sace insieme per la transizione energetica

Ascolta ora 00:00 00:00

Intesa Sanpaolo ha lanciato una nuova iniziativa volta a sostenere gli investimenti delle imprese nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un focus particolare su fotovoltaico ed eolico. Questa sinergia con Sace mira a facilitare l’accesso a finanziamenti strutturati in project financing, fino a 50 milioni di euro, con un iter semplificato per importi fino a 15 milioni.

L’accordo si inserisce nel contesto del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), che prevede che entro il 2030 il 64% della domanda elettrica nazionale sia coperta da fonti rinnovabili. Attualmente, questa percentuale è al 43%. La collaborazione si propone di promuovere gli investimenti, favorendo le imprese nell'accesso ai finanziamenti per progetti di energia verde. Grazie alla condivisione preliminare delle condizioni di finanziamento, il processo di approvazione sarà più rapido e snello. In questo modo i due istituti contribuiranno all’autonomia energetica delle aziende e del Paese.

La sinergia consentirà alle imprese di beneficiare di finanziamenti fino a 50 milioni di euro per progetti di grande portata. Per facilitare l'accesso al credito, soprattutto per le Pmi ci sarà un accesso semplificato per i finanziamenti fino a 15 milioni. Sace garantirà fino al 50% dell’importo finanziato, riducendo il rischio per gli investitori.

Nel periodo 2025-2028, infatti, si stimano circa 50 miliardi di euro di nuovi investimenti nel settore delle energie rinnovabili, grazie anche agli incentivi previsti dal decreto Ferx.

Questi investimenti garantiranno profittabilità economica per gli investitori e sostenibilità finanziaria per il sistema bancario.

“Insieme a Sace vogliamo contribuire alla transizione energetica delle imprese anche di piccole dimensioni”, ha dichiarato Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.