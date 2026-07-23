Isybank supera quota tre miliardi di giacenze

Isybank supera i 3 miliardi di euro di giacenze e rafforza il proprio peso nella strategia digitale di Intesa Sanpaolo. La banca online del gruppo conta oggi oltre un milione di clienti con una base fortemente concentrata sulle nuove generazioni: circa la metà dei correntisti ha tra i 18 e i 25 anni. Si tratta di utenti che accreditano sul conto le proprie entrate mensili e utilizzano Isybank come strumento principale per la gestione delle spese quotidiane, un segmento sul quale il gruppo punta anche per rafforzare l'educazione finanziaria e incentivare comportamenti di risparmio più consapevoli. Secondo la banca, i giovani mostrano una crescente attenzione alla pianificazione delle proprie finanze e a scelte di consumo orientate anche alla sostenibilità. L'offerta comprende tre piani tariffari, il conto a canone gratuito per gli under 35, strumenti di accantonamento del risparmio, finanziamenti, pagamenti digitali, assicurazioni e fondi d'investimento con caratteristiche orientate alla sostenibilità.

Nata all'interno della divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, Isybank ha un modello operativo che combina i servizi di una fintech con il supporto di oltre 2.300 gestori della filiale digitale, attivi anche nei fine settimana, con l'obiettivo di affiancare all'operatività digitale un servizio di assistenza dedicato. La crescita della banca digitale si inserisce nel piano d'impresa 2026-2029 del gruppo guidato da Carlo Messina (nella foto), che prevede investimenti per 4,6 miliardi destinati a tecnologia e innovazione, in continuità con lo sviluppo della piattaforma Isytech, sulla quale Intesa sta costruendo una parte rilevante della propria evoluzione digitale.

«Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria

attraverso strumenti digitali e semplici è una nostra priorità, soprattutto verso i giovani», afferma l'ad, Antonio Valitutti. Oggi Isybank registra 170 mila stipendi accreditati e oltre 260mila domiciliazioni di utenze.