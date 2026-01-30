Mediobanca, si cambia. È valzer dei capi area

I lavori della nuova Mediobanca proseguono dietro le quinte. L'amministratore delegato del gruppo, Alessandro Melzi d'Eril (in foto), ieri - secondo fonti finanziarie - ha ridisegnato la sua squadra di vertice: Gian Luca Sichel, amministratore delegato di Mediobanca Premier e Compass, diventa anche direttore generale della stessa Mediobanca Premier. Mentre Lorenzo Bassani, che finora ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Premier, è destinato a lasciare il gruppo. Tra le maggiori novità c'è anche che Francesco Grosoli, alla guida di Cmb Monaco, invece assumerà anche la responsabilità dell'area di Mediobanca Private Banking. Angelo Viganò, che era alla guida del private banking fino a oggi, si focalizzerà maggiormente sui clienti strategici della banca. La scelta di puntare su Grosoli, che ha un profilo internazionale avendo lavorato in passato per Hsbc e Barclays, è indicatrice della volontà di portare il business dell'istituto post acquisizione di Mps su scala internazionale. Inoltre, è la conferma che il nuovo corso sarà imperniato essenzialmente sul private banking di fascia più alta. Da segnalare inoltre che Marco Carreri, già presidente di Mediobanca Premier dal 2022, agirà come senior advisor per la divisione Wealth Management (la gestione patrimoniale del gruppo, ndr). Nei prossimi giorni entreranno nell'istituto il nuovo capo delle risorse umane, Adolfo Rebughini, e il nuovo capo dello staff dell'amministratore delegato, Nicola Guadagni. Confermati infine i vertici della divisione Corporate & Investment Banking (la divisione banca d'investimento, ndr), guidata da Giuseppe Baldelli e Francisco Bachiller.

In calendario per oggi, invece, un nuovo consiglio d'amministrazione di Mps che si occuperà del compenso

del presidente di Piazzetta Cuccia, Vittorio Grilli. Secondo le ultime indiscrezioni, la remunerazione potrebbe scendere fino al milione di euro, compenso allineato a quello dei presidenti di Intesa Sanpaolo e Unicredit.