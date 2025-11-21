Messa in mora e ìnfrazione: lettera di Bruxelles all'Italia per il golden power sulle banche

È stata aperta dalla Commissione Ue una procedura di infrazione all'Italia per "incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell'Unione europea in Italia".

Nel mirino di Bruxelles è finito il cosiddetto golden power, il Dpcm che interveniva sulla vicenda Unicredit-Bpm. Ancora ignoti i dettagli della decisione salvo il titolo e il numero della procedura, in avvio con la messa in mora e l'area di intervento, ovvero "Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali".

L'ipotesi era già sul tavolo, nonostante l'operazione bancaria sia stata ritirata, perché il decreto è ancora in vigore.

Ieri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva detto: "Adesso credo che il problema vada risolto e si possa poi alla fine evitare l'avvio della procedura d'infrazione e arrivare a trovare una soluzione positiva lavorando con Bruxelles, con il dialogo, con il confronto".