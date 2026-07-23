Mps, scossa alla governance

Continuano febbrili i lavori sul cantiere dell'integrazione tra Banco Bpm e Mps. Sono giorni tesi in particolare a Siena, dove l'istituto di Rocca Salimbeni ha bisogno di sfuggire all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo. Nel frattempo, secondo quanto risulta a Il Giornale, all'interno della banca è in corso un processo di riorganizzazione delle competenze. In questo solco, l'amministratore delegato Luigi Lovaglio avrebbe ridotto le funzioni del suo direttore finanziario, Andrea Maffezzoni. In particolare, alcune competenze legate alla contabilità non sarebbero più sotto la responsabilità del direttore finanziario.

Ritocchi di governance compatibili con il processo di integrazione con Mediobanca, ma che naturalmente sollevano dubbi internamente in una fase delicata come questa dove si vagliano proposte di integrazione e il direttore finanziario ha un ruolo di primo piano. Nel frattempo gli advisor sono al lavoro per arrivare il prima possibile - circola come indicazione prima del 6 agosto, giorno del cda ordinario di Mps - per avere una proposta di integrazione tra Bpm e Mps e contrastare in questo modo l'iniziativa di Intesa Sanpaolo che al momento gode di un vantaggio temporale non indifferente, avendo presentato l'offerta al mercato un mese e mezzo fa.

Intanto oggi si apre la stagione delle trimestrali bancarie con Unicredit che alzerà il velo sui conti: gli analisti si aspettano un utile nel secondo trimestre di 2,83 miliardi di euro con un

risultato annuale atteso a 11,22 miliardi. La prossima settimana, il 29 luglio, è in calendario la trimestrale di Intesa Sanpaolo, con la possibilità che aggiorni al rialzo l'obiettivo sull'anno fissato a 10 miliardi di profitti.