Popolare di Sondrio vara nuovo piano al 2027: raddoppia il monte dividendi

La Popolare di Sondrio, su cui il mese scorso Bper ha lanciato un'Ops, svela il nuovo piano strategico al 2027 che punta al raddoppio dei dividendi. La reazione della Borsa è positiva con titolo nelle prime posizioni del Ftse Mib con un rialzo del 2%. Bene anche Bper che segna +1,7%. Sondrio, che ha posticipato di un mese l’annuncio del piano per valutare al meglio le opzioni strategiche da potere mettere in campo, ritiene che l'offerta pervenuta da Bper non rifletta il percorso di creazione di valore della banca in ottica stand alone. Sondrio nelle scorse settimane ha nominato BofA e Morgan Stanley come advisor finanziari per supportare l’analisi dell’Ops.

Utili per 1,8 miliardi nel triennio

L’istituto valtellinese nel triennio tra 2025 e 2027 prevede infatti 1,8 miliardi di utile cumulato e 1,5 miliardi in dividendi, raddoppiando la distribuzione avvenuta negli ultimi 3 anni. Il payout ratio si posiziona all'85% già a partire da quest'anno (in precedenza era del 63%).

La maggiore remunerazione porta a un dividend yield del 10% circa. A fronte di una politica di distribuzione di dividendi sostenibile e in accelerazione, i coefficienti patrimoniali sono attesi stabili con CET1 ratio pari al 14,4% nel 2027. L'utile netto nell'ultimo anno del piano è previsto a 583 milioni, in linea con i livelli record registrati nel corso del 2024, nonostante il significativo calo dei tassi di interesse atteso. Il ROE è visto sempre superiore al 14% durante il triennio. Margine di interesse stabile a 1 miliardo nel 2027 rispetto agli 1,1 mld nel 2024. Le commissioni nette sono indicate a 505 milioni, con CAGR 2024-2027 pari al 5,1% grazie alla continua crescita della raccolta indiretta.

Il piano prevede investimenti nell’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica per oltre 400 milioni. Il cost/income ratio pari a circa il 42% nel 2027. “Our Way Forward”, “Avanti a modo nostro” è il motto che abbiamo scelto per posizionarci sempre più quale banca resiliente, solida, in grado di corrispondere alle esigenze della clientela nei territori di elezione e di coltivare con essa rapporti sempre più diretti e personalizzati, sostenendo l’economia reale", ha dichiarato Mario Alberto Pedranzini, amministratore delegato di Banca Popolare di Sondrio.

"Manterremo un Roe stabilmente superiore al 14%, genereremo utili per complessivi 1,8 miliardi di euro, distribuendo dividendi per 1,5 miliardi di euro e mantenendo inalterata la robustezza patrimoniale che da sempre caratterizza la Banca”.