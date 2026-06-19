"Su Intesa-Mps il governo resta neutrale"

Il risiko bancario continua a occupare il centro della scena finanziaria italiana. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri ha parlato in audizione alla Commissione banche del Parlamento. In particolare, riguardo all'offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Mps, il ministro ha detto che il governo è «neutrale», però «il Golden Power valuterà e in astratto può anche capitare di dover valutare se in quelle condizioni ci sono delle prescrizioni da fare».

Riguardo al risiko, Giorgetti ha affermato che da una parte il consolidamento dà stabilità ma crea interrogativi sulla concorrenza, tema sul tavolo dell'Antitrust. «Non è che il governo usa il Golden Power così a casaccio», ha detto Giorgetti, «ci deve essere l'interesse pubblico». In tal senso, «non è un problema tra banca straniera e italiana, ma vale anche tra banca italiana e italiana qualora venga messa in discussione la sicurezza nazionale. Non è perché è francese che si può usare il Golden Power», ha detto Giorgetti. Nel caso di Unicredit (il riferimento è all'offerta lanciata sul Bpm e poi abbandonata, ndr), «la motivazione» del Golden Power «non era perché era straniera, ma perché noi abbiamo dato il via libera all'operazione - molti continuano a leggere il contrario - dando la possibilità di monitoraggio e un tempo di uscita ragionevole dalla Russia». Oggi «in astratto questo stesso criterio potrebbe essere utilizzato per chiunque, anche con Banca Intesa: aveva una presenza in Russia, ce l'ha ancora, non ce l'ha, questo sarà oggetto di istruttoria». Sul tema si è accesa la polemica, con la deputata e vice presidente della commissione banche del Partito democratico Cristina Tajani: «Siccome il ministro dell'Economia deve essere arbitro e non giocatore, mi auguro che Giorgetti voglia precisare le sue parole altrimenti chiederemo che il Governo venga in Parlamento a spiegare il senso delle sue affermazioni».

Quanto alla possibilità che i francesi di Credit Agricole - ventilata in queste ore - salgano al 30% per proteggere il loro presidio sul Banco Bpm, Giorgetti ha risposto con una battuta: «È come ai mondiali» se «c'è Italia-Germania io tifo Italia, se Italia-Francia io per l'Italia, chiaro?». Il discorso poi è tornato sulla questione Mps, con il titolare del Tesoro che - in linea con la premier Giorgia Meloni - è parso rallegrato dal fatto che «era una Cenerentola, non la voleva nessuno, poi piano piano è cominciata a diventare interessante». Il Mef detiene il 4,8% di Mps, una partecipazione che oggi vale circa 1,6 miliardi. L'impegno del governo è «uscire dal capitale della banca ma la tempistica dovrà essere valutata in base alla finestra di mercato più opportuna». Intanto ieri è cominciata a circolare un'ipotesi - lanciata dal Sole 24 Ore e non smentita dalle parti - di una trattativa tra Unicredit e Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio per uno scambio azionario: il 10% di Generali per il 5% di Unicredit. Questo farebbe salire Piazza Gae Aulenti, che già possiede l'8,8% di Trieste. La notizia ha risvegliato l'interesse delle autorità, con la Consob che avrebbe acceso un faro sulla vicenda. Mentre non trapelano commenti ufficiali dai diretti interessati, sembra che Delfin preferisca una transazione cash allo scambio azionario. Il tentativo di Orcel sarebbe dettato dalla volontà di appaiarsi alla posizione di Intesa Sanpaolo nel capitale della compagnia.

Ieri il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, che è impegnato nella scalata a Commerzbank in Germania, parlando a un evento ha attaccato il governo di Berlino che lo respinge: «Queste barriere e questo nazionalismo non dovrebbe esistere: noi siamo una delle banche più efficienti e profittevoli perché tutti i nostri collaboratori hanno deciso di

fare ciò che è necessario fare e di aggirare le barriere». E poi l'affondo: «Se consideriamo il mercato bancario tedesco i clienti non sono soddisfatti» ed è per questo che numerose banche Usa guadagnano quote di mercato.