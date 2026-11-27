Sarà direttamente Andrea Orcel a capitanare la squadra dei dieci nomi indicati da Unicredit per il consiglio di sorveglianza di Commerzbank. Ottenuta dall’autorità di vigilanza finanziaria polacca l’ultima autorizzazione pendente necessaria per il perfezionamento della sua Ops su Commerzbank, l’istituto di piazza Gae Aulenti ha chiesto alla banca tedesca di convocare un’assemblea straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti all’interno del consiglio di sorveglianza. Unicredit rimarca che questo passo è in linea «con il sostegno dichiarato pubblicamente dal governo federale a favore di un processo rapido e di una transizione ordinata del controllo, a garanzia di stabilità e continuità per i clienti e i dipendenti». Dal canto suo Commerzbank ha rassicurato i dipendenti sottolineando che la richiesta di convocare un’assemblea straordinaria non comporta cambiamenti immediati nell’attività quotidiana della banca. «Il nostro obiettivo era ed è quello di individuare un percorso responsabile», ha rimarcato ieri la ceo di Commerz, Bettina Orlopp, che nel nuovo assetto di governance con ogni probabilità uscirà di scena. Tra i favoriti per il ruolo di ceo spicca Michael Diederich, ex numero uno della controllata tedesca Hvb e attualmente co-responsabile globale della divisione Corporate Bank di Deutsche Bank.

In vista dell’assemblea, attesa attorno a metà gennaio, Unicredit chiede la revoca di 9 su 10 consiglieri e ha presentato una lista capitanata da Orcel, proposto come futuro presidente. Tra gli altri candidati spiccano i nomi di Claudio Cacciamani, professore di economia degli intermediari finanziari all’Università di Parma, Nadine Faruque, membro del board di Lottomatica e in passato general counsel e responsabile della compliance in Unicredit, e Marcus Kramer che è nel cda di Landesbank Saar e nel consiglio di sorveglianza di Hvb. Unica conferma è quella di Michael Gorriz, già presente nel board di Commerz dal 2025. A questi si aggiungono cinque top manager della banca italiana: il cfo Stefano Porro, la responsabile del legale Rita Izzo, il numero uno del digitale Ali Khan, il responsabile della compliance Thiam Joo Lim, e Fiona Melrose, al vertice della funzione People & Culture.

Con il via libera da parte dell’autorità di vigilanza finanziaria polacca, tutte le condizioni dell’Ops risultano soddisfatte. L’accredito delle nuove azioni Unicredit in cambio delle azioni Commerzbank conferite in adesione è previsto entro il prossimo 7 dicembre, con la quota dell’istituto italiano che andrà a circa il 47% del capitale; una percentuale che basta per ottenere i voti necessari a nominare i candidati nel consiglio di sorveglianza dell’istituto di Francoforte.