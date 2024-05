Basket, ecco gli ultimi verdetti: Bologna chiude al primo posto. Retrocede Pesaro

Ultima giornata della regular season ricca di pathos e tensione per la Serie A di basket e griglia play-off definita. Chiude al primo posto la Virtus Bologna che si sbarazza facilmente di Trento (109-61). Partita inguardabile delle Aquile, seppellite da 48 punti di scarto complice un secondo quarto da favola delle Vu Nere (34-13). Un Belinelli da 20 punti e uno Shengelia da 15 mettono il sigillo ad una sfida senza storia.

Seconda piazza per l'Olimpia Milano che la spunta con il fiatone a Cremona (73-72). Al Pala Radi i biancoazzurri chiudono con 5 giocatori in doppia cifra (McCullough 16) ma Mirotic (25) e Shields (15) trascinano l'EA7 alla vittoria. Terza in classifica la Germani Brescia che annichilisce una Brindisi già in A2. I pugliesi resistono fino al 30' poi si sfaldano ed il 94-75 finale lo testimonia. Della Valle (18) ed Akele (16) sono i top scorer di una Germani che dirà la sua nei play off.

Guarda gli highlights di tutte le partite della 30ª giornata presented by Pokerstarsnews sul canale Youtube di LBA

Quarto posto, quindi con il fattore campo a favore nei quarti di finale, per l'Umana Reyer Venezia che travolge Pesaro e la condanna alla retrocessione in A2. Orogranata devastanti al rientro dall'intervallo lungo (35-11) con Simms (21) spietato e Kabengele (10 punti e 12 rimbalzi) in doppia doppia. Il trio delle meraviglie Mcduffie (21), Wright-Foreman (20) e Bluiett (19) supera i 60 punti ma non basta a Pesaro per evitare la retrocessione. La Vicoria Libertas saluta la massima serie dopo 17 stagioni in fila e retrocede sul campo per la prima volta dal 1997-98.

Salva la Nutribullet Treviso, che batte con pieno merito 87-74 la Bertram Tortona, trascinata da D'Angelo Harrison con 27 punti. La Unahotels Reggio Emilia conclude con una netta sconfitta a Sassari contro il Banco di Sardegna che saluta il proprio pubblico con un larghissimo 95-63 firmato da 22 punti di McKinnie e da 17 di Tyree. Varese saluta la stagione con un sorriso, superando in trasferta 78-96, Pistoia con la testa già ai playoff. Il programma del 30° turno è completato dal derby campano tra Napoli e Scafati, con la GeVi che si impone 102-92 sulla Givova e chiude al meglio una stagione condita da una storica Coppa Italia.

I risultati

Banco Sardegna Sassari-Unahotels Reggio Emilia 95-63

Gevi Napoli-Givova Scafati 102-92

NutriBullet Treviso-Bertram Derthona 87-74

Umana Reyer Venezia-Carpegna Prosciutto Pesaro 91-79

Virtus Segafredo Bologna-Dolomiti Energia Trentino 108-61

Estra Pistoia-Openjobmetis Varese 78-96

Germani Brescia-Happy Casa Brindisi 94-75

Vanoli Cremona-EA7 Emporio Armani Milano 72-73

Tutti i risultati della 30ª giornata di #LBASerieA @UnipolSai_CRP

La tua squadra ha vinto o perso#TuttoUnAltroSport

Classifica

Virtus Segafredo Bologna 44 (ai playoff) EA7 Emporio Armani Milano 44 (ai playoff) Germani Brescia 42 (ai playoff) Umana Reyer Venezia 38 (ai playoff) Unahotels Reggio Emilia 32 (ai playoff) Estra Pistoia 30 (ai playoff) Dolomiti Energia Trentino 30 (ai playoff) Bertram Derthona 28 (ai playoff) Gevi Napoli 28 Banco di Sardegna Sassari 28 Vanoli Cremona 24 Givova Scafati 24 NutriBullet Treviso 24 Openjobmetis Varese 24 Carpegna Prosciutto Pesaro 20 (in A2) Happy Casa Brindisi 20 (in A2) La classifica alla fine della Regular Season della Serie A @UnipolSai_CRP 2023-24

In che posizione è arrivata la tua squadra?#TuttoUnAltroSport

Griglia playoff

Questi gli abbinamenti del primo turno playoff, gara-1 è in programma tra sabato 11 e domenica 12 maggio:

Definito il tabellone dei #PlayoffLBA @UnipolSai_CRP 2024

Sabato 11 e domenica 12 maggio iniziano i quarti finale#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/mrbNtchiZp — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 5, 2024

Parte alta tabellone (inizio sabato 11 maggio)

1. Virtus Segafredo Bologna vs 8. Bertram Derthona Tortona

4. Umana Reyer Venezia vs 5. Unahotels Reggio Emilia

Parte bassa tabellone (inizio domenica 12 maggio)

2. EA7 Emporio Armani Milano vs 7. Dolomiti Energia Trentino

3.

Germani Brescia vs 6. Estra Pistoia