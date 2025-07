Bonus spesa 2025: chi ne ha diritto, quando arriva e come funziona

Torna anche per il 2025 la Carta “Dedicata a te”, meglio conosciuta come Bonus spesa. Si tratta di un contributo pensato per aiutare le famiglie con un reddito basso ad affrontare le spese quotidiane, dal supermercato alla benzina. L’importo resta di 500 euro, caricati su una carta prepagata che potrà essere ritirata negli uffici postali. Ma chi potrà beneficiarne? E quando sarà disponibile? Ecco quello che sappiamo finora.

Cos’è la Carta "Dedicata a te"

Si tratta di una carta prepagata distribuita da Poste Italiane, caricata con 500 euro, che può essere utilizzata per fare la spesa nei supermercati per prodotti alimentari essenziali, fare rifornimento di carburante, acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Il bonus è rivolto a famiglie con un Isee fino a 15.000 euro e residenti in Italia. Non è prevista alcuna procedura di richiesta online o in Comune. I beneficiari verranno individuati automaticamente da Inps e Comuni, sulla base dei dati già in loro possesso. Sarà poi il Comune a comunicare alle famiglie l’assegnazione della carta e le modalità di ritiro.

Quando arriva

Per il 2025 non c’è ancora una data ufficiale. Lo scorso anno, il decreto ministeriale che autorizzava l’erogazione del contributo è arrivato a giugno, con la consegna delle carte prepagate partita a settembre. È probabile che anche quest’anno i tempi siano simili, se non un po’ più lunghi, visto che siamo già a luglio, ma per averne certezza bisognerà attendere il decreto del Ministero dell’Agricoltura.

Chi ne ha diritto

Il beneficio spetta alle famiglie con Isee ordinario fino a 15.000 euro, come detto, residenti in Italia e iscritte all’Anagrafe comunale e non già beneficiarie di altre misure di sostegno al reddito come Carta Acquisti, Naspi, Dis-Coll e altre indennità di disoccupazione, Cassa integrazione o fondi di solidarietà per integrazione al reddito.

Inoltre, per l’assegnazione viene data priorità ai nuclei con almeno 3 componenti, di cui uno minorenne (con età da confermare nel decreto), alle famiglie con Isee più basso, in ordine decrescente.

Chi ha più possibilità di ricevere il bonus

Oltre ai requisiti di reddito e composizione familiare, anche il numero di carte disponibili in ciascun Comune dipenderà dai fondi che verranno assegnati per il 2025. La distribuzione avviene secondo due criteri:

per il 50% in base alla popolazione residente, cioè più abitanti ha un Comune, più carte gli spettano;

per il restante 50% considerando la differenza tra il reddito pro-capite medio del Comune e la media nazionale: i territori con redditi più bassi rispetto alla media avranno un numero maggiore di carte.

In altre parole, vivere in un Comune dove il reddito medio è inferiore a quello nazionale può aumentare le possibilità di rientrare tra i beneficiari della Carta “Dedicata a te” 2025.

Come sapere se si è beneficiari

Dopo la pubblicazione del decreto, l’Inps avrà 30 giorni di tempo per inviare ai Comuni gli elenchi dei beneficiari. Saranno poi i Comuni a verificare le liste e a comunicare direttamente alle famiglie l’assegnazione della Carta "Dedicata a te".

Cosa si può acquistare

L’importo di 500 euro può essere utilizzato per:

generi alimentari di prima necessità (carni, pesce fresco, latte e derivati, pane, pasta, riso, legumi, frutta e verdura, miele, zucchero, cioccolato e persino alimenti per l’infanzia);

carburante per l’auto;

abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Non sono invece consentiti acquisti di altri beni o servizi.

Come ritirare la carta

Le famiglie selezionate dovranno recarsi presso gli uffici postali con un documento d’identità valido. La prenotazione può essere effettuata tramite i canali di Poste Italiane. La carta è nominativa e verrà attivata automaticamente al primo utilizzo.