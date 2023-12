Basket, l'Olimpia Milano passa a Varese. Brescia allunga in vetta

La 12ª giornata del campionato di Serie A di basket regala sorprese ma allo stesso tempo certezze. L'Olimpia Milano vince lo storico derby sul campo di Varese (74-70). Per l’Armani decisivo il solito Shields, con 25 punti che valgono il secondo successo consecutivo. La capolista Germani Brescia passa 77-70 in casa di Reggio Emilia e si conferma in vetta alla classifica. Perde terreno la Virtus Bologna, sconfitta in casa contro Venezia: la Reyer fa l'impresa e vince 85-84 all'overtime, prendendosi il secondo posto a -2 dalla Leonessa.

Varese-Milano 70-74

Inizio molto equilibrato nel derby numero 188. Milano si appoggia a un ottimo Melli mentre Varese sfrutta bene le transizioni offensive. L’EA7 prova la fuga ad inizio secondo quarto, quando scappa sul +11 (31-20). Risponde la squadra di Bialaszewski, che risale fino al 32-31. Il copione della ripresa è uguale a quello del primo tempo, Varese va avanti di 6 e viene immediatamente raggiunta e poi la gara torna ad essere una lotta punto a punto. Nel quarto decisivo a fare la differenza ci pensano Shields (che dà un margine di vantaggio a Milano con un parziale di 5-0) e Hines, che sul 70-68 per l’EA7 fa un importante stoppata per impedire all'Openjobmetis di pareggiare. Finisce 74-70 per Milano. La squadra di Messina aggancia Napoli e Reggio Emilia a 14 punti. Varese resta penultima a 6 punti.

L'and-one di Shahid e le triple di Shields sono tra le migliori azioni del derby lombardo tra @PallVarese e @OlimpiaMI1936 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/T7y2QQss3s — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 17, 2023

Reggio Emilia-Brescia 70-77

Brescia resta capolista in solitaria e si impone in casa di Reggio Emilia. La Leonessa parte forte e sia alla fine del primo quarto (23-22) che all'intervallo lungo (42-38) è in vantaggio. Nel terzo, inizia a concretizzarsi la rimonta dell'Unahotels, che non solo recupera lo svantaggio, ma tra la fine del terzo quarto (63-61) e l'inizio dell'ultimo sale addirittura sul +4 (65-61). Poi perde la precisione sotto canestro e la Germani ne approfitta per rifilare 16 punti agli avversari. Finisce 77-70 con un super Miro Bilan, autore di 24 punti, mentre non bastano i 17 di Hervey e i 15 di Weber a Reggio Emilia, che incassa il quinto ko in campionato. Brescia invece raggiunge 10 vittorie e allunga su Bologna.

Le triple di Petrucelli e Hervey e il numero di Christon tra le migliori giocate del match tra @PallacReggiana e @GermaniBrescia #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/sks0GX6ZlA — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 16, 2023

Bologna-Venezia 84-85

Grande sorpresa alla Segafredo Arena, dove Venezia si impone all'overtime e sorprende la Virtus. La Reyer parte forte e dopo i primi 10 minuti è avanti di 8 punti, con Bologna che all'intervallo lungo e nel terzo quarto riduce le distanze: a 10 minuti dalla fine, i lagunari sono avanti di soli 2 punti (61-59). Nell'ultimo, Venezia prova a scappare via, poi scende in campo Belinelli e guida la rimonta. Finice 80-80 e si va al supplementare. Gli ultimi 5 minuti, però, premiano con merito la Reyer, che con questo successo si prende il secondo posto in solitaria a -2 da Brescia. Decisivi i 25 punti di Tucker mentre alla Virtus, al terzo ko nelle ultime quattro partite, non bastano i 24 di un super Marco Belinelli. La vetta è ora lontana 4 punti per Bologna.

La stoppata di Dunston e il canestro decisivo di Wiltjer tra le migliori azioni del match tra @VirtusSegafredo e @REYER1872 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/l68Y5nRmOJ — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 16, 2023

Cremona-Tortona 83-67

Crolla ancora Tortona, sconfitta sul campo di Cremona. Weems è subito caldo, ma la difesa della Vanoli porta il primo quarto a chiudersi sul 18-18. Nei dieci minuti successivi Zanotti e McCullough trovano più volte la via del canestro, con il primo tempo che si chiude sul 40-31 in favore dei padroni di casa. Dopo l’intervallo i piemontesi rimangono sotto le dieci lunghezze di distacco a dieci minuti dalla fine, sul 62-53. Nell’ultimo quarto Denegri chiude il match, con due triple consecutive pesantissime a pochi minuti dal termine. Vince Cremona 83-67 e conquista la sesta vittoria stagionale. Settima sconfitta per Tortona, al netto di cinque successi.

Scafati-Napoli 91-85

Scafati vince il derby contro Napoli. Il primo periodo dei padroni di casa è praticamente perfetto, con tanti punti segnati e pochi concessi: al termine dei primi dieci minuti il punteggio è sul 25-16. I partenopei rientrano nel quarto successivo, grazie soprattutto ad un Ennis ispiratissimo. I padroni di casa continuano a mantenere alte le percentuali anche dopo l’intervallo, rimanendo al comando anche al termine del terzo periodo. Nei dieci minuti finali gli ospiti provano a ritornare in corsa in tutti i modi, ma Rivers e compagni resistono e portano a casa i due punti: vince Scafati 91-85 per la quinta vittoria in stagione. Napoli resta a 14 punti.

Pistoia-Pesaro 73-74

Due punti pesantissimi per Pesaro, che espugna Pistoia 74-73. Nei primi dieci minuti i toscani mettono il muso avanti, con il 23-17. Gli ospiti ingranano nel periodo successivo, con trenta punti segnati e soltanto quindici concessi, con Visconti a micidiale da tre punti. La Carpegna Prosciutto resta davanti anche dopo l’intervallo, ma nel quarto finale Pistoia , trascinata da Blakes e Moore, arriva ad avere anche il pallone per vincere la gara. È proprio Moore, autore di 24 punti totali, a prendersi la tripla decisiva, ma il suo tiro sulla sirena non tocca nemmeno il ferro. Vince Pesaro di un punto e fa segnare la quinta vittoria, mentre arriva la sesta sconfitta per Pistoia.

Sassari-Brindisi 84-81

Quinta vittoria per Sassari, che nel finale piega Brindisi. Gli ospiti sono in palla e si portano avanti al termine del primo quarto sul 25-22. La gara rimane in equilibrio anche per tutto il corso del terzo quarto, con grande intensità dei due quintetti. Nel finale Charalampopoulos e Tyree spingono la Dinamo, che riesce a spuntarla al fotofinish e a portarsi a casa il successo. Vince 84-81 Sassari e fa segnare il quinto successo. Decima sconfitta su dodici partite per Brindisi.

Treviso-Trento 86-78

La Nutribullet centra il terzo successo consecutivo contro Trento, proseguendo la risalita dopo il disastroso avvio. Grande ritmo sin dall’inizio, con la Nutribullet avanti di un possesso, 27-24. Robinson è il protagonista indiscusso del secondo quarto, dando il vantaggio ai suoi all’intervallo: 44-41 per i veneti. Nella ripresa arriva il break di Treviso, che scappa con Bowman e Allen. L’allungo trevigiano arriva fino al 12-0: padroni di casa avanti 71-59 al terzo quarto. Treviso alla fine vince 86-78 portandosi a 6 punti. Trento resta a 16 punti.

I risultati della 12ª giornata

Openjobmetis Varese-EA7 Armani Milano 70-74

UnaHotels Reggio Emilia-Germani Brescia 70-77

Virtus Segafredo Bologna-Reyer Umana Venezia 84-85 AET

Vanoli Cremona-Bertram Derthona Tortona 83-67

Givova Scafati-Ge.Vi Napoli 91-85

Estra Pistoia-Carpegna Prosciutto Pesaro 73-74

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 84-81

Nutribullet Treviso-Dolomiti Energia Trento 86-78

Tutti i risultati della 12ª giornata di #LBASerieA @UnipolSai_CRP

La tua squadra ha vinto o perso#TuttoUnAltroSport #Aquaman2IlFilm pic.twitter.com/bnIaEeRQep — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 17, 2023

Classifica

Brescia 20 punti; Venezia 18; Bologna, Trento 16; Napoli, Reggio Emilia, Milano 14; Cremona, Pistoia 12; Tortona, Scafati, Pesaro 10, Sassari 10; Treviso, Varese 6, Brindisi 4.

La classifica dopo le prime 12 giornate di Serie A @UnipolSai_CRP

In che posizione si trova la tua squadra#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/QwPaLIFaju — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 17, 2023

Prossimo turno

Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso

Happy Casa Brindisi-Givova Scafati

Dolomiti Energia Trento-Ge.Vi Napoli

Reyer Umana Venezia-Germani Brescia

Estra Pistoia-Virtus Segafredo Bologna

Carpegna Prosciutto Pesaro-Openjobmetis Varese

UnaHotels Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari

EA7 Armani Milano-Vanoli Cremona