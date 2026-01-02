Eurolega, il Virtus Bologna batte in rimonta l'Olimpia Milano

Il primo derby italiano in Eurolega, in scena all’ultima giornata del girone di andata (19° round), va a una grande e stoica Virtus Bologna che, in casa, batte in rimonta l’Olimpia Milano per 97-85. La squadra di coach Ivanovic torna al successo in Europa dopo due sconfitte consecutive e aggancia a 10-9 proprio i meneghini che, invece, strappano il terzo referto giallo consecutivo.

Le V-Nere si presentano alla sfida con defezioni importanti quali la stella Carsen Edwards, Alen Smailagic, Amiou Diarra e, all’ultimo, anche il centro della Nazionale Momo Diouf. Milano sembra subito sfruttare le assenze bianconere, spingendosi fino al +15 (32-17) dopo 12’, ma, proprio nel momento migliore, si fa travolgere dall’agonismo mai domo dei padroni di casa.

La Virtus mostra quell’organizzazione, figlia delle solide fondamenta costruite dal coach montenegrino, contro la quale l’Olimpia non ha rimedi. Alston Jr prende la mira da dietro l’arco e, grazie ai suoi 13 punti (chiuderà con 20), la Virtus impatta sul 47-47 al riposo lungo. I biancorossi di Poeta subiscono il contraccolpo ed escono dalla partita — soprattutto a livello tattico — offrendo il fianco ai padroni di casa: il 3° periodo recita 30-19 per la Virtus, con Matt Morgan che sale in cattedra realizzando 11 punti (su 22 finali, conditi anche da 6 assist) per aiutare i suoi a entrare negli ultimi 10’ avanti 77-66.

La partita finisce qui, perché Milano non esce dalla spirale negativa, confermando di essere ancora alla ricerca di quella solidità che manca dall’inizio della stagione, e la Virtus può fare festa. Il parziale del secondo tempo è la fotografia del match: 50-38 bianconero.