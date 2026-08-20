La nuova Milano di Poeta: colpo Wright, curiosità Mathews

L’Olimpia Milano è pronta. I campioni d’Italia si preparano alla difesa del tricolore con l’obiettivo di tornare a essere protagonisti anche in Eurolega. Dopo aver salutato tutto il quintetto base della scorsa stagione, compreso capitan Shields, coach Poeta, alla sua prima vera stagione al comando, e il ds Baiesi hanno costruito la squadra 2026-27 in maniera accurata, tra usato garantito, esperienza e scommesse. Il fiore all’occhiello della campagna acquisti biancorossa è stato il centro Moses Wright, promesso sposo del Barcellona, ma poi, non convinto del progetto azulgrana, l’ex Zalgiris si è pagato la clausola d’uscita (900 mila euro) per sposare il progetto Armani. Storia diversa, invece, per l’ala grande campione di Grecia ed Eurolega con l’Olympiacos, Alec Peters: un’operazione ben orchestrata prima della fine della scorsa stagione per assicurarsi un giocatore esperto e vincente.

Milano ha poi fatto spesa in Serie A, prima regalando al coach un suo pretoriano ai tempi di Brescia, il polivalente Jason Burnell, scommettendo invece nella cabina di regia su R.J. Cole avversario nelle ultime finali scudetto con Venezia. Al fianco dell’ex Reyer, il ritorno in Italia di Darius Thompson, oltre a quello del figliol prodigo Devon Hall. Dalla Virtus Bologna è arrivato Nicola Akele e, infine, l’ultimo innesto sotto la lente d’ingrandimento: Garrison Mathews, guardia ex NBA alla prima esperienza europea, che prende il posto di Armoni Brooks (ora a Valencia), dominatore della passata stagione. L’Armani, radunatasi ieri (senza 6 nazionali), parte con i favori dei pronostici in un campionato tra i più intriganti degli ultimi anni. Oltre alle solite corazzate riflettori puntati su Napoli, Varese e, soprattutto, sulle due nuove realtà di Roma. La BC Roma, la squadra di Doncic, ha annunciato il suo competitivo roster, dove spicca il nome dell’ex Milano Mannion, mentre la Maxima lo ha completato con il colpo dall’NBA Aaron Holiday.