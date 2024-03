Rivincita Milano su Napoli: oggi Brescia-Bologna

Milano si prende la rivincita su Napoli dopo la finale di Coppa Italia persa e il ko nella gara di andata. Vittoria sofferta per la squadra di Messina - terza vittoria in una settimana dopo le due in Eurolega - che chiude la pratica solo nel finale di gara con Zubcic che fa partire la bomba del possibile sorpasso dei campani solo dopo la sirena conclusiva. L`Olimpia (Mirotic 21 punti, Melli 19, Shields 18) raggiunge in classifica Bologna e Venezia che invece, perdendo a Cremona, manca l`aggancio alla vetta in attesa del posticipo tra Brescia e Virtus. La 24ª dell`A1 di basket: Pistoia-Treviso 83-84, Trento-Sassari 87-76, Cremona-Venezia 92-90, Tortona-Varese 90-83, Pesaro-Reggio Emilia 69-87, Scafati-Brindisi 76-84, Milano-Napoli 86-84.

Oggi ore 20 Brescia-Bologna (Dazn).

Classifica: Brescia* 34; Bologna*, Milano e Venezia 32; Reggio Emilia 28; Pistoia, Trento, Tortona e Napoli 24; Sassari e Scafati 22; Cremona 20; Varese e Treviso 18; Pesaro e Brindisi 14.

* una gara in meno.