Usa, 23enne rapita e uccisa: manette per un giocatore Nba

Dalla Nba al carcere, con l’accusa di aver prima sequestrato e poi ucciso una ragazza di 23 anni. È la storia di Chance Comanche, un cestista americano che nel 2023 ha giocato con i Portland Trail Blazers nel più importante campionato di basket al mondo. In questa stagione ha figurato negli Stockton Kings, una squadra della Nba Development League, affiliata ai Sacramento Kings.

Il caso

Comanche, 27 anni originario di Washington, e Sakari Harnden, la sua fidanzata di 19 anni, sono stati arrestati dopo il ritrovamento del corpo di una giovane infermiera, la 23enne Marayna Rodgers nel deserto del Nevada, in una zona chiamata Henderson. La vittima era scomparsa da Las Vegas lo scorso 5 dicembre: resti umani riconducibili a lei sono stati ritrovati invece nel fine settimana. Il ritrovamento ha fatto scattare l’accusa di omicidio nei confronti del giocatore di basket – oggi free agent – e della sua ragazza, al termine di quasi due settimane di ricerche.

"Sin dall'inizio delle indagini, gli investigatori hanno avuto sospetto di un delitto e hanno trovato prove per arrestare Harnden e il suo fidanzato Comanche per il loro ruolo nel rapimento e nella scomparsa di Rodgers" ha detto la polizia di Las Vegas in un comunicato. Secondo gli investigatori, la vittima era uscita con gli amici il 5 dicembre e aveva programmato di incontrarsi con Harnden, che aveva portato con sé Comanche. La donna non è stata più vista viva.

Proprio la sera prima Comanche aveva giocato a Henderson, a una ventina di km da Las Vegas. Il cestista è stato arrestato dagli agenti dell'FBI venerdì a Sacramento, in California, ed è in attesa di estradizione in Nevada. Sakari Harnden invece, accusata anche per il furto di un Rolex, è stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l'accusa di rapimento ed è stata detenuta dietro cauzione di 500mila dollari, secondo i registri del carcere.

Chi è Chance Comanche

La carriera in Nba di Comanche, 208 centimetri per 98 chili, si ferma ai 21 minuti giocati la scorsa stagione con i Portland Trail Blazers, con 7 punti e 3 rimbalzi. Aveva iniziato con gli Arizona Wildcats ne 2017 dopo aver frequentato la Beverly Hills High School.

A G League player from the Stockton Kings was arrested by the FBI in connection with a woman's disappearance in Las Vegas



Gli Stockton Kings hanno ovviamente cancellato il suo contratto appena appreso del suo arresto: tra la sparizione della ragazza e il fermo, Comanche è riuscito anche a giocare tre incontri di Nba Development League. In questa stagione di GLeague viaggiava a 14.2 punti di media con 7.0 rimbalzi. Nel 2021/22 aveva avuto anche un'esperienza nella seconda lega turca con il Yeni Mamak Spor, dove ha mantenuto la doppia doppia di media.